E' il professor Giovanni Battista Barla del Politecnico di Torino

21/12/2016

Vallo Tomo: incaricato ieri dalla Giunta provinciale di Trento un esperto per un pronunciamento tecnico indipendente

Un esperto super partes, di indiscussa autorevolezza scientifica, che possa, in brevissimo tempo, pronunciarsi in merito all’intervento tecnico che l’amministrazione provinciale ha predisposto per la realizzazione di un vallo tomo a protezione dell’abitato di Mori.

Si tratta del professor Giovanni Battista Barla, del Politecnico di Torino, esperto in meccanica delle rocce.

La decisione è stata assunta ieri dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore Tiziano Mellarini, attraverso un conchiuso con il quale è stato dato mandato al Dipartimento protezione civile di individuare la figura richiesta.



«Si tratta di un’iniziativa volta ad introdurre nella questione un ulteriore elemento di chiarezza – hanno commentato il presidente Ugo Rossi e l’assessore Mellarini – che possa favorire un confronto obiettivo e sereno, sgombro da qualsiasi tipo di pregiudizio, all’interno dell'intera comunità di Mori.»

Il professor Barla, esaminerà tutti i dati tecnici e progettuali, verificando la situazione sotto diversi profili, per esprimere, entro la fine dell'anno, un pronunciamento indipendente di carattere tecnico-scientifico sui progetti varati dalla Provincia per fronteggiare i gravi rischi di crolli rocciosi che interessano l'abitato di Mori.

