Trentino Film Commission, molto più di qualche «ciak!»

22/12/2016

Dal 2011 ad oggi supportate 125 produzioni audiovisive con una ricaduta del 256%

Dal 2011 ad oggi 125 sono state le produzioni sostenute dalla Trentino Film Commission con 83 contributi assegnati alla formazione.

E nel 2016 sono stati sostenuti 14 progetti (5 lungometraggi per il cinema, 7 documentari, 1 serie televisiva, 1 film TV).

Di questi, 3 hanno già ultimato le riprese e 11 sono in fase di preproduzione e gireranno nel 2017.

Sono alcuni numeri del bilancio di TFC, la Trentino Film Commission che da 6 anni, sotto il coordinamento dell'Ufficio Stampa, promuove le attività delle imprese del settore cinematografico e televisivo con un occhio al ritorno economico-occupazionale ed un altro alla valorizzazione del territorio.

Secondo i dati forniti stamani da Giampaolo Pedrotti, presidente TFC, la previsione di indotto per le produzioni sostenute nel 2016 è di 2.697.647 euro a fronte di un contributo di 1.054.050 euro, con un rientro del 256%.

Nel 2016 sono state 333 le giornate di riprese realizzate in Trentino. Nel database di Trentino Film Commission ci sono 88 aziende e 395 professionisti.







Le produzioni cinematografiche rappresentano per il territorio e le aree in cui operano un motore di economia diretta e indiretta in grado di generare ricadute immediate in termini di spesa durante la lavorazione del film, di occupazione e ritorni indotti in termini di promozione di immagine.

Si tratta di un meccanismo in grado di portare sul territorio stimoli e innovazione culturale.

Per questo nel 2011 è nata Trentino Film Commission, con tre obiettivi principali: incentivare l’economia locale, promuovere il territorio e favorire la realizzazione di prodotti culturali di qualità.

Trentino Film Commission persegue questi obiettivi fornendo supporto logistico ed economico alle produzioni, favorendo la creazione di una rete di professionisti ed imprese locali, assicurando momenti di formazione dedicati ai professionisti del settore.







Vediamo l’attività della Film Commission più in dettaglio

Sostegno alle produzioni.

Dal 2011 ad oggi TFC ha supportato 125 produzioni audiovisive: 39 film per il cinema, 12 film e serie TV, 18 programmi TV di intrattenimento, 38 progetti di documentario, 3 cortometraggi, 1 web series, 2 progetti di animazione, 6 videoclip, 6 spot pubblicitari.



Promozione del territorio.

Film, documentari e programmi TV hanno mostrato al grande pubblico molti elementi del Trentino: dalle bellezze naturalistiche ai centri storici, dagli aspetti della sua tradizione agli angoli meno noti. Alcuni esempi:

Masterchef: Sfide di cucina sulla terrazza delle Dolomiti, scenari mozzafiato e cucina tipica - in onda su SKY1 e Cielo;

La prima neve: Una storia ambientata nella vita contemporanea in Val dei Mocheni he riesce a raccontarne usanze e tradizioni - nei cinema ad ottobre 2013;

Colpi di fulmine: Divertenti gag ambientate tra le cime, i fiumi e i paesi di montagna del Primiero - 1 milione di spettatori nel 2012;

La dama velata: Un'avvincente saga familiare fa rivivere la Trento di fine '800 - in onda su Rai1 con oltre 5 milioni di spettatori a puntata.



Creazione di prodotti culturali di qualità.

In molti casi i film girati in Trentino hanno avuto riconoscimenti importanti da critica e festival internazionali tra cui:

Un giorno devi andare - in concorso al Sundance film festival 2013 - USA e al Festival di Rio de Janeiro 2013;

Il turno di notte lo fanno le stelle - in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma 2012, inserito nella short list Oscar 2013 e vincitore Best short film Tribeca Film Festival 2013;

La prima neve - in concorso nella sezione Orizzonti alla 70° Mostra Internazionale del cinema di Venezia;

Piccola patria - in concorso nella sezione Orizzonti alla 70° Mostra Internazionale del cinema di Venezia;

Colpi di fulmine - candidato a 5 David di Donatello 2013.



Formazione.

Sono stati organizzati diversi corsi allo scopo di alzare il livello professionale del settore degli audiovisivi, qualche esempio:

Raccontare l’avventura (edizioni 2012, 2013, 2014) per lo sviluppo progetti di documentario;

Corso di formazione per elettricisti e macchinisti per il cinema;

Corso di scrittura di sceneggiature seriali con Carlo Lucarelli;

Corso per Location manager;

Workshop: il mercato televisivo del documentario;

Seminario su Tax Credit e Product Placement;

Workshop sul Cashflow nelle produzioni cinematografiche.



Networking.

Trentino Film Commission è inoltre parte dei più importanti network di settore italiani ed europei e partecipa attivamente alle attività coordinate perseguendo vari scopi tra cui: scambiare informazioni e aggiornamenti, organizzare seminari, promuovere l’azione dei fondi locali e, più in generale, sostenere l’industria cinematografica a livello locale, nazionale ed europeo secondo uno schema condiviso. Alcune membership importanti:

Italian Film Commissions;

CINEREGIO: European Network of Regional Film Funds;

EUFCN: European Film Commissions Network;

EFA: European Film Academy – European Film Awards.



Eventi di settore.

Partecipazione ai principali mercati internazionali dell’audiovisivo:

Febbraio European Film Market – Berlino;

Maggio Marché du Film – Cannes;

Settembre Mercato del Cinema - La Biennale – Venezia;

Ottobre Mercato Internazionale dell'Audiovisivo – Roma;







Prossimamente sugli schermi

- Mia and Me (terza stagione), Serie TV per ragazzi, per la regia di Marc Meyer, prodotta da Rainbow; periodo riprese: maggio/giugno 2016; location: Val di Fassa e Val di Sole;

- ZAZY, lungometraggio per la regia di Matthias X Oberg, prodotto da Gilles Mann Filmproduktion; periodo riprese: aprile 2015; location: Riva del Garda;

- Resina, lungometraggio per la regia di Renzo Carbonera, prodotto da OneArt Produzioni; periodo riprese: giugno – luglio 2016; location: Luserna;

- Funne, documentario di Katia Bernardi, prodotto da JumpCut e Restart (Croazia); periodo di riprese: giugno - agosto 2015; location: Daone.



T-Green Film

Trentino Film Commission ha presentato, in collaborazione con APPA, il primo esempio in Italia di certificazione per una produzione cinematografica ecosostenibile. Si basa su un semplice sistema di valutazione attraverso il quale le produzioni possono dimostrare l’utilizzo di modalità di lavoro che rispettano l’ambiente.

Permette alle produzioni di accedere ad un contributo economico supplementare e di ottenere il certificato T-Green Film per la sostenibilità ambientale.

Criteri contemplati dal disciplinare T-GREEN FILM: risparmio energetico, trasporti e sistemazioni alloggiative, ristorazione, scelta dei materiali, gestione dei rifiuti, comunicazione della sostenibilità ambientale.



Ace Annual Conference

Ateliers du Cinéma Européen (ACE) è un'associazione che riunisce più di 200 produttori cinematografici indipendenti provenienti da 23 Paesi europei. L'iscrizione ad ACE è riservata a produttori che abbiano presentato almeno una loro opera ad uno dei festival cinematografici principali (ad es. Berlino, Venezia, Cannes).

Annualmente ACE organizza una conferenza durante la quale gli associati presentano i propri progetti, condividono esperienze e sviluppano accordi di co-produzione.

La conferenza ACE inoltre prevede dei momenti dedicati all'incontro con i professionisti locali del settore dell'audiovisivo, nonché un tour delle location più suggestive della regione che la ospita.

Nell'aprile 2017 la Conferenza Annuale ACE si svolgerà in Trentino, in collaborazione e con il supporto di Trentino Film Commission.

Si tratta di una grande opportunità per far conoscere ai produttori ACE il nostro territorio, ponendo così le basi per l'arrivo in Trentino di un numero sempre maggiore di produzioni internazionali.

© Riproduzione riservata