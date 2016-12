Venerdì 23 dicembre gli auguri del Sindaco alla Città

22/12/2016

Appuntamento in piazza Santa Maria Maggiore a partire dalle ore 16.45.

Venerdì 23 dicembre l’Amministrazione Comunale fa ufficialmente gli auguri di Natale secondo il seguente programma.



ore 16.45 - introduzione musicale dei Pastori del Calisio

ore 16.50 - Saluto del Sindaco

ore 17 - Concerto dei Pastori del Calisio



Vi sarà dstribuzione di cioccolata calda, tè e panettone da parte degli Alpini ANA sezione di Trento.



Scheda Coro «Pastori del Calisio»

I Pastori del Calisio nascono casualmente nell’autunno del 2005, dall’incontro di alcuni appassionati del canto popolare trascinati dall’entusiasmo contagioso di Giuliano Ravanelli che generosamente apre le porte della sua stube a Montevaccino per ospitare le prime prove con alcuni cantori del coro parrocchiale del paese e di alcuni coristi del Coro Monte Calisio di Martignano.

La prima uscita ufficiale avviene nella notte Santa del Natale 2005 nella grotta naturale incastonata sul Doss Trent su invito del gruppo alpini di Piedicastello.

Nel 2007 il gruppo si amplia di nuovi appassionati del canto popolare natalizio con alcune esibizioni a Civezzano, ai mercatini natalizi di Martignano e Cognola, per le vie del centro a Trento e infine al Presepe vivente di Spera in Valsugana.

Molte da allora sono state le esibizioni del coro nel periodo delle festività natalizie: da segnalare nei giorni scorsi la loro apprezzata presenza al Mercatino di Natale di Trento ed a quello di Verona.

Con un abbigliamento montanaro da veri pastori, i coristi condividono la comune passione per il canto e la sana voglia di stare assieme, donando gioia ed un po’ di originale e genuino spirito del Natale all’insegna della tradizione popolare.

