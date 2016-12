Un romanzo per Natale? «Mirabel e la crisi», di Maria Varsalona

22/12/2016

Il contenuto? «Intarsi di meraviglia tra le tenaglie ostili di uno sfacelo annunciato»

Titolo: Mirabel e la crisi

Autrice (trentina): Maria Varsalona



Editore: Casa editrice Temperino rosso, 2016

Genere: Romanzo



Pagine: 126, brossura

Prezzo di copertina: € 13,00



Un viaggio esplorativo, all'interno delle dinamiche provocate dalle crisi individuali e da quelle socio-economiche, che inizia con il dialogo tra una bimba di sette anni, incuriosita da ciò che sta accadendo intorno a lei, e la nonna, che si ritrova a riflettere su se stessa e sui modelli proposti dalla società attuale per rispondere alla domanda «Cos'è la crisi?», cercando contestualmente di mantenere desta nella bimba la capacità di vedere e alimentare la bellezza del mondo.

Un viaggio che prosegue, per l'adulto, lungo i binari di ogni processo di trasformazione: il percorso spirituale e si conclude con il risveglio delle proprie risorse interiori.

Lo stile dell'autrice è ricercato e i contenuti del testo stimolano riflessioni personali.

Poesia, freschezza e leggerezza, unitamente alla forza di cambiamento posseduta da ciascun essere umano: ciò che scorre attraverso le pagine di questo testo.



Chi è Maria Varsalona

È nata a Casteltermini (AG) e vive a Trento, dove mi è laureata in Sociologia.

Si è dedicata alla ricerca introspettiva sin dagli albori dell'adolescenza e alla spiritualità da poco più di un decennio, senza però riconoscersi in nessuna confessione religiosa.

Ha sempre amato scrivere, ma fino a qualche anno fa l'ha coltivato soltanto alla stregua di un hobby.

Scrivere le ha fatto vincere dei premi, ma il dono più grande che le ha procurato è stato quello di mettersi in contatto con la bellezza dell'universo.

«La scrittura rappresenta per me – afferma l’autrice – il mezzo attraverso cui dialogo col mondo e lo amo.»



«Il mio Camino de Santiago» è il primo romanzo pubblicato nel 2014 dalla casa editrice I libri di Emil di Odoya di Bologna.

Tratta dell'esperienza del cammino come percorso interiore e strumento di consapevolezza.

I suoi libri si trovano normalmente nelle librerie della città.

