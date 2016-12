Dal carcere di Spini alla stazione di Trento: il Natale degli ultimi

22/12/2016

Il vescovo il 24 satà a Spini con nuovo cappellano, poi pastorale sociale in piazza Dante – A Messa di Natale, su Rai1, in diretta da Aldeno

«Sono certo che tra gli ultimi del carcere trovo la carne di Cristo. Lì si manifesta, a maggior ragione, il mistero del Natale».

Realizzando quanto annunciato lo scorso luglio, l'arcivescovo Lauro visiterà la casa circondariale di Spini di Gardolo alla vigilia di Natale.

Sabato 24 dicembre presiederà due s. Messe alle ore 18.00 e alle ore 19.30.

Porterà così, personalmente, il messaggio natalizio a tutte le persone detenute e alle forze di polizia penitenziaria.

Uno dei detenuti riceverà anche i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima.

Monsignor Tisi sarà accompagnato da padre Stefano Zuin, religioso comboniano, da ieri ufficialmente nuovo cappellano del carcere al posto del compianto padre Fabrizio Forti. Origini padovane, 67 anni, padre Stefano è stato missionario in America Latina e Africa.

Attualmente è responsabile della comunità comboniana di Trento.

Domenica 25 dicembre, solennità di Natale, l’arcivescovo Tisi presiede il pontificale in cattedrale alle ore 10.00. Sempre in Duomo guida alle ore 18.00 la preghiera dei Vespri.



MEZZANOTTE IN STAZIONE

Da più di quarant'anni, la Pastorale Sociale e Lavoro propone la s. Messa di mezzanotte nell’atrio della stazione ferroviaria di Trento, in piazza Dante.

Luogo carico di significati: per la povertà che lì cerca spesso rifugio, perché ambiente di lavoro (nel 1972 furono i ferrovieri a richiedere la Messa) e quindi richiamo a chi anche a Natale è operativo o vive le festività in difficoltà per la perdita o l’assenza di lavoro.

Luogo, ancora, simbolo di chi viaggia, per scelta o costrizione. Presiede la s. Messa don Rodolfo Pizzolli, delegato per la Pastorale sociale e lavoro.

Le offerte raccolte andranno a Slaves no More/ Non più schiave, associazione fondata da suor Eugenia Bonetti per combattere il traffico di esseri umani e la violenza sulle donne.

Le preghiere sono tratte dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2017).



MESSA DI NATALE SU RAI 1 DA ALDENO

Domenica 25 dicembre, la tradizionale s. Messa trasmessa da Rai1 andrà in onda in diretta dalla chiesa parrocchiale di Aldeno, con inizio alle ore 11.00. Guida la liturgia il parroco don Renato Tamanini.

Le riprese della messa saranno arricchite dalle immagini della rassegna di presepi artistici ospitata nelle vie del paese della Destra Adige.

