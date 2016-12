Festosa irruzione natalizia dei Carabinieri di Trento

22/12/2016

Hanno portato ai piccoli pazienti del Santa Chiara il calendario dell'Arma a fumetti

Natale è alle porte. Piccolissimo gesto di solidarietà per i carabinieri di Trento che hanno incontrato i piccoli pazienti ospiti del reparto di pediatria del Santa Chiara, portando loro un piccolo dono: il calendario dei carabinieri a fumetti.

L’iniziativa subito accolta dall’azienda sanitaria trentina, come testimonia la presenza del direttore generale, Paolo Bordon, che ha accompagnato, insieme al direttore dell’ospedale, Dr. Mario Grattarola, e al primario, d.ssa Annunziata di Palma, i carabinieri nella loro inconsueta ispezione.







Il gesto, condiviso tra azienda sanitaria e arma dei carabinieri, ha avuto lo scopo di portare un po’ di sorrisi e di spensieratezza ai piccoli pazienti, avvicinandoli ai carabinieri che avranno accanto per tutto l’anno, grazie al bellissimo calendario, come amici su cui poter contare ora e sempre.

Purtroppo la deontologia dell'Ospedale, dei Carabinieri e dei Giornalisti non ci consente si pubblicare foto col viso di bambini, per cui i festeggiati appaiono solo di sfuggita. Ma erano felici a vedersi protetti anche dai carabinieri, credeteci.





