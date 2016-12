Upload On Tour: dal 20 gennaio puro sound in tutto l’Euregio

22/12/2016

Un’occasione che permette ad artisti con diversi background artistici di incontrarsi in 17 date e comunicare attraverso un linguaggio universale: la musica

Photo Credits Luca Guadagnini.



Il 20 gennaio prende il via UploadOnTour, diciassette concerti in programma nelle tre province dell’Euregio.

Tanti gli headliner accanto ai quali le giovani band iscritte alla nuova edizione di UploadSounds potranno esibirsi per far scoprire al pubblico il proprio sound.

Una possibilità aperta a tutte le band under 35 residenti in Alto Adige, Trentino o Tirolo, saranno proprio loro al momento dell’iscrizione gratuita ad UploadSounds 2017 a potersi candidare per suonare in una o più date del Tour.

Un’occasione unica che permette ad artisti con diversi background artistici di incontrarsi e comunicare attraverso un linguaggio universale: la musica.







Dopo il successo della scorsa edizione riparte anche per il 2017 UploadOnTour, il tour di concerti marchiato UploadSounds, con una novità: le date in programma sono 17, tre in più dello scorso anno, suddivise tra le tre province dell’Euregio, Alto Adige, Trentino e Tirolo.

Il Tour, organizzato dallo staff euroregionale, si aprirà il 20 gennaio e si concluderà il 19 maggio 2017.

Un programma unificato di concerti in tutta l’area dell’Euregio, toccando i centri urbani ma anche le zone più periferiche delle tre province, grazie anche alla collaborazione e alla partnership di associazioni e soggetti territoriali che operano nei territori in campo culturale e musicale.

Ciascuna data del tour prevede in scaletta l'esibizione di una band altoatesina, una band trentina e una band tirolese, nonché di un headliner, ovvero un artista di diversa provenienza, che si esibirà nel corso della serata.

In questo circuito verrà dato spazio ai musicisti iscritti, perché il fine ultimo è il coinvolgimento delle giovani band emergenti, che UploadSounds vuole promuovere, l’iscrizione all’edizione 2017 è infatti l’unico prerequisito richiesto.







Candidarsi per suonare a una delle 17 date previste è semplicissimo e si può fare online. Direttamente dal sito www.uploadsound.eu le band possono scegliere l’appuntamento che desiderano e compilare il form. L’organizzazione sceglierà tra i gruppi candidatisi e sosterrà le spese di viaggio per lo spostamento della band all’interno dell’Euregio.

Il Tour nasce dal desiderio di UploadSounds di costituire un’occasione concreta per i giovani talenti musicali di confrontarsi in diversi contesti, entrare in contatto con altre realtà musicali per trarre nuova linfa da questi incontri, catturare nuovi stimoli creativi ed energie per accrescere la propria creatività. L’incontro è la parola chiave, un elemento capace, secondo Upload, di aprire nuove opportunità e permettere ai giovani talenti musicali di crescere professionalmente per aspirare nel loro futuro a trasformare quella che nasce come passione in una professione, senza perdere mai di vista il gusto di divertirsi facendo emozionare il pubblico con il proprio sound.

Upload On Tour è organizzato in collaborazione con Poison for Soul per l’Alto Adige e Mercurio per il Trentino.



Info.

Le 17 date dell’Upload On Tour 2017 con i gruppi headliner delle diverse serate

20.01.2017 – WEEKENDER – Innsbruck (T) – VAGUE (Postpunk)

21.01.2017 - JUNGLE – Merano (BZ) – SAM ALONE & THE GRAVEDOGGERS (Folk/Punk)

04.02.2017 - HOTEL ISOLABELLA – Transacqua (TN) – GLI SPORTIVI (Raw & Loud Rock ‘n Roll)

11.02.2017 – MOLIN DE PORTEGNAC – Faver (TN) – SEQUOYAH TIGER (ITA) (Synth-pop / Electro)

24.02.2017 – JAY ZEE – Imst (T) – I’M A SLOTH (Grunge)

25.02.2017 – MUSEION PASSAGE – Bolzano (BZ) - PHILL REYNOLDS & FRIENDS (Singer Songwriter)

04.03.2017 – CANTIERE 26 – Arco (TN) – BASSI MAESTRO (Hip hop)

10.03.2017 - PIPPO – Bolzano (BZ) - SLANDER (Metal / Hardcore / Thrash)

11.03.2017 - MUSIKSCHULE - Kufstein (T) - DRAHTHAUS (live electroacoustic)

23.03.2017 – FOYER DEL TEATRO – Pergine (TN) - K-CONjOG (Electro)

15.04.2017 – SMART LAB – Rovereto (TN) - FUZZ ORCHESTRA + APPALOOSA (Heavy Rock)

21.04.2017 - PMK – Innsbruck (T) - VENTIL (industrial/electro/avandt-garde)

22.04.2017 - KUBA – Caldaro (BZ) - GLITTER WIZARD (Rock / Retro / ’70)

28.04.2017 - UFO – Brunico (BZ) - WHITE MILES (Dirty Blues Rock)

05.05.2017 - Bookique (TN) - C+C=MAXIGROSS (Psychedelic)

06.05.2017 - POINT – Egna (BZ) - THE REVERAND PEYTON’S BIG BAMN BAND (Country Blues)

19.05.2017 - RATHAUSSAAL – Telfs (T) - TENT (alternative pop)

© Riproduzione riservata