Si sono svolti a Egna tra il 14 e il 17 dicembre scorso

22/12/2016

Le medaglie di Gutmann e Ice on Fire nobilitano il Trentino ai Campionati Italiani

Foto Tonegutti.



Non sono mancate le soddisfazioni per il Comitato Trentino della Fisg ai Campionati Italiani assoluti di Pattinaggio di Figura, che si sono svolti a Egna tra il 14 e il 17 dicembre, gli stessi citati a più riprese dai media nazionali per aver offerto il proscenio al ritorno alle gare di Carolina Kostner.

Gli atleti della nostra provincia hanno centrato due podi, un secondo e un terzo posto, entrambi nella categoria Junior.

Nel singolo femminile, che ha offerto contenuti tecnici e artistici elevatissimi, Lara Naki Gutmann (foto nel testo), del Circolo Pattinatori Artistici di Trento, si è portata a casa una medaglia di bronzo davvero significativa.



Gutmann, accompagnata dall’head coach Gabriele Minchio, era già terza dopo il corto, grazie ad una bella performance nella quale però una caduta su un salto triplo le ha fatto lasciare qualche punto.

Poi, nel programma lungo, con la sua Danse Macabre di Saint Saens, l’atleta ha sfoderato una delle prestazioni più significative della propria carriera, con doppio axel, cinque salti tripli, trottole e passi di livello, che le hanno fruttato il secondo posto parziale, con il punteggio tecnico più alto di tutta la gara (49,99), un’indicazione che lascia ben sperare per il suo futuro agonistico.

Brillante medaglia di bronzo quindi, nel computo finale, con season e personal best: 150,65 lo score finale.







Da sottolineare anche la performance di Marina Piredda del Fiemme on Ice di Cavalese, accompagnata da Joanna Szczypa: quarta dopo il corto, a un'incollatura da Gutmann, ha ottenuto il quinto posto nella sua prima finale Junior con l'ottimo punteggio totale di 133,44.

Molto bene si sono comportate anche le atlete della squadra Ice on Fire Junior, sempre del Circolo Pattinatori Artistici di Trento, nella disciplina del pattinaggio sincronizzato, che hanno ottenuto il titolo di vice-campionesse nazionali (cinque le squadre iscritte) disputando un buon programma corto e un programma libero ancora più competitivo, che ha fruttato 69,53 punti e che le ha viste, per quanto riguarda il punteggio tecnico, allo stesso livello, anzi con 40 centesimi in più, rispetto alle campionesse italiane, le lombarde Hot Shivers.



Punteggio totale per le Ice on Fire 106,69, accompagnate dalle allenatrici Roberta Giuliani e Irene Andreatta.

Il Trentino, oltre che dagli atleti capaci di conquistare una medaglia, è stato rappresentato, nella prestigiosa circostanza, anche da altri cinque pattinatori.

Nella categoria senior maschile Alessandro Fadini del Nuovo Fiemme Hockey Club 97, allenato da Silvia Martina, ha chiuso all'ottavo posto con il punteggio di 162,95, prendendosi la soddisfazione di piazzarsi sesto nella prova libera.

Giorgio Vianello del Fiemme On Ice ha terminato la sfida tricolore al quinto posto nella categoria Junior, con il punteggio finale di 118,80.

Infine nella categoria Junior femminile, la stessa nella quale erano in gara Gutmann e Piredda, vanno ricordati il bel nono posto di Giulia Foresti del Nuovo Fiemme Hockey Club 97 (addirittura sesta nella prova obbligatoria) con il punteggio di 107,06, il 20° della compagna di squadra Marianna Torresani con 78,17 e il 22° di Lisa Misconel dell'Artistico Ghiaccio Fiemme, allenata da Friedrich Juricek, con 73,04 punti.

