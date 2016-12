Babbi Natale alla riscossa, corsa e divertimento in Valle di Ledro

22/12/2016

I personaggi dalle barbe bianche e vestiti di rosso protagonisti a Santo Stefano

Babbi Natale alla Riscossa! Non è un classico film natalizio, ma l'iniziativa che tra goliardia e voglia di un pò di sana attività fisica, porterà un popolo di Babbi Natale a correre o camminare tra Mezzolago e Pieve di Ledro nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre. Nello splendido scenario della Valle di Ledro e del suo affascinante lago.

Ritrovo alle 14.30 a Mezzolago per questa quarta edizione della camminata goliardica che solo dodici mesi fa ha saputo radunare in Valle di Ledro, in Trentino più 400 di partecipanti vestiti da Babbo Natale.

Berretto rosso in testa, addominali bene in vista, barba bianca e via, per i due suggestivi chilometri di passeggiata lungo lago che conducono verso Pieve di Ledro dove ad aspettare i camminatori in rosso ci sarà un piacevole rinfresco, ideale per affrontare il percorso di ritorno verso Mezzolago.



Completato il cammino, simpatiche premiazioni, regali ad estrazione e l'aperitivo in compagnia permetteranno di trascorrere un giorno di Santo Stefano diverso ed originale.

Sono diversi gli obblighi e le limitazioni per partecipare alla giornata.

Innanzitutto è necessario essere vestiti da veri Babbi Natale, conditio sine qua non per essere accettati al via, ma gli organizzatori della Pro Loco di Mezzolago hanno pensato a tutto e metteranno a disposizione dei vestiti in regola al prezzo stracciato di 5 euro, per eventuali bisognosi.

Il secondo comandamento di Babbi Natale alla Riscossa è l'obbligo di divertirsi anche perché il Babbo più simpatico potrebbe incorrere in un premio speciale.







«L'anno passato abbiamo sfondato la quota di 400 partecipanti e la speranza è quella di andare anche oltre - confida Vigilio Rosa della Pro Loco di Mezzolago - sarà possibile iscriversi direttamente sul posto e a tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo omaggio ed un buono sconto da utilizzarsi in sei diversi ristoranti della Valle di Ledro. Si tratta di un modo diverso per trascorrere il giorno dopo il Natale, per divertirsi con la scusa di fare un po' di attività fisica.»

L'organizzazione di Babbi Natale Alla Riscossa è a cura della Pro Loco di Mezzolago con il supporto della Pro Loco di Pieve, incaricata del rinfresco di metà percorso.



Con Babbi Natale alla Riscossa entra nel vivo l'offerta di iniziative della Valle di Ledro per il periodo natalizio.

Proprio nel tardo pomeriggio di lunedì 26 dicembre a Bezzecca verrà inaugurato il Villaggio di Natale del Gigante, grande novità di un inverno ledrense che non mancherà di offrire appuntamenti per tutti i gusti, dalle varie ciaspolate al raduno per Fat bike del lungo week-end dell'Epifania fino al celebre Tuffo della Merla nelle acque cobalto del Lago di Ledro del 31 gennaio.

Palestra a cielo aperto, concentrato di storia, tradizione e di cultura, fucina di iniziative: questa è la Val di Ledro in ciascuna stagione dell'anno, in un ambiente incontaminato e certificato dall'Unesco con l'inserimento nel progetto Riserva della Biosfera.

© Riproduzione riservata