Conferenza sul rischio cardiovascolare ai Carabinieri di Bolzano

22/12/2016

I Carabinieri di Bolzano hanno partecipato ieri alla conferenza sul rischio cardiovascolare organizzata dal Comandante della Legione Trentino Alto Adige, Generale Massimo Mennitti.

Relatrice dell’incontro è stata la dott.ssa Loredana Latina, cardiologa, specialista in prevenzione cardiovascolare presso gli ambulatori del distretto sanitario di piazza Lowe Cadonna di Bolzano e membro del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Molti Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri del capoluogo hanno assistito alla mattinata di formazione e informazione dal titolo «conosci il tuo rischio cardiovascolare?», fortemente voluta dal Generale Mennitti quale momento di aggiornamento su un tema molto delicato anche per chi opera in condizioni talora complesse come i Carabinieri.

Applicando le carte europee del rischio cardiovascolare, i partecipanti alla conferenza hanno potuto calcolare il proprio personale fattore di rischio di sviluppare patologie cardiovascolari.



I temi trattati sono stati molto ampi, dalla introduzione sulla fisiologia del sistema cardiocircolatorio alle malattie più diffuse: molti infatti non conoscono a fondo il proprio corpo e ancora meno sanno che alcuni studi indicano che 1 Italiano su 10 segue uno stile di vita sano fin dalla giovane età.

È quindi importante informare giovani e meno giovani che, anche per tipologia di lavoro, sono esposti al rischio, sulla necessità di adottare comportamenti virtuosi: una dieta sana, un consumo moderato di alcool, l’assenza del vizio del fumo e, invece, la passione per una sana attività fisica, sono elementi che possono concretamente prevenire il rischio di infarti.

I numerosi Carabinieri presenti all’incontro hanno approfittato dell’occasione per rivolgere alla dottoressa Latina molte domande e lo stesso Generale Mennitti ha inteso ringraziare il medico per il tempo dedicato ai Carabinieri e le preziosi informazioni fornite.

