Terremoto, solidarietà: un nuovo studentato a Camerino

22/12/2016

Lo realizzeranno le Province autonome di Trento e di Bolzano con il sostegno dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Ripartire dai luoghi dove i giovani costruiscono il loro futuro. Fin dai primi interventi, la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia si è indirizzata verso gli edifici scolastici ed universitari, per dare ai ragazzi colpiti dal sisma una nuova speranza e soprattutto un messaggio di solidarietà e vicinanza.

L'impegno, assunto dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, è quello di progettare e realizzare uno studentato universitario nel Comune di Camerino, in provincia di Macerata.

L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio, nella località delle Marche, dal commissario per la ricostruzione Vasco Errani, d'intesa con il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, insieme al rettore Flavio Corradini e al sindaco Gianluca Pasqui.

Lo studentato sarà realizzato in legno, su due piani, e metterà a disposizione 400 posti letto.



Nei giorni scorsi è già stato fatto un primo sopralluogo per verificare il sito dove il nuovo edificio verrà realizzato.

Per finanziare l'opera si intende far convergere sul progetto i fondi raccolti attraverso le diverse iniziative che sono state promosse sul territorio, a cui si aggiungeranno i contributi che saranno stanziati dalle due Province autonome e dall'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Per la realizzazione dello studentato è prevista la sottoscrizione di una convenzione tra la due Province, il Comune di Camerino e il commissario per la ricostruzione Vasco Errani.



Fai anche tu la tua parte versa un contributo:

IBAN: IT12 S 02008 01820 00000 3774828

CAUSALE: Fondo di solidarietà terremoto centro Italia

Per informazioni: e-mail dip.protezionecivile@provincia.tn.it | Tel 0461 494929

