Autostrade per l’Italia: traffico intenso per le partenze di Natale

22/12/2016

Avvisi e consigli utili per gli automobilisti che si metteranno in viaggio

Per le festività di Natale si prevede traffico intenso sull’intera rete di Autostrade per l’Italia.

Le prime partenze dalle grandi città sono iniziate già nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre, quando nella maggior parte delle regioni hanno chiuso le scuole.

Proseguiranno poi per l’intera giornata di venerdì 23, con una concentrazione da «bollino rosso» nelle ore pomeridiane, infine le ultime partenze sono previste nella mattinata di sabato 24 dicembre.

I flussi di traffico saranno più intensi lungo la direttrice da nord a sud, in particolare sull’A1 e sull’A14 Adriatica.

Il traffico sarà sostenuto anche sull’A4 Milano-Brescia verso Venezia e sull’A9 alla Dogana con la Svizzera.

Flussi come sempre intensi in uscita dalla Capitale sull’A24 verso le località abruzzesi, sull’A1 nel tratto da Roma a Frosinone e sull’A3 Napoli-Salerno, verso Salerno.

Possibile, inoltre, un aumento del traffico anche ai Valichi di confine con Francia, Svizzera ed Austria, sia in entrata che in uscita dall’Italia.



In questi giorni di grandi spostamenti Autostrade per l’Italia ha disposto la sospensione dei cantieri, a partire dalle ore 12 di venerdì 22 dicembre fino alle ore 22 di domenica 8 gennaio 2017, garantendo per quelli inamovibili di potenziamento il numero di corsie preesistenti.

E' stato potenziato il servizio di assistenza ed informazione agli utenti lungo la rete e intensificata la vigilanza delle pattuglie della Polizia Stradale a tutela dei viaggiatori.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti «My Way» in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Appleý; su Sky TG24 HD; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

