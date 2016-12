Approvato in serata il Bilancio di previsione della Provincia

22/12/2016

Le risorse totali per il 2017 ammontano a 5 miliardi e 25 milioni di euro.

Il ddl 175/XV (legge di stabilità Pat per il 2017) é stato approvato stasera dal Consiglio provinciale con 21 sì e 10 no. Alle ore 22.36 è stato infine approvato (23 a 8) anche il ddl 176/XV, ossia quello tecnico di bilancio, con emendamenti del presidente Rossi.

Il presidente Bruno Dorigatti ha concluso ringraziando i consiglieri e tutti i collaboratori della Giunta e dell'assemblea legislativa.

«Abbiamo lavorato con molta professionalità e anche con oggettività, senza pensare solo alla convenienza individuale.

«La politica è stata messa in campo davvero – ha detto – e questo ha permesso di arrivare alla soluzione dei problemi. Infine, Dorigatti ha ricordato il periodo estremamente delicato che stiamo attraversando.

«Autonomia e istituzioni sono oggi messe a repentaglio. Ed è nostro compito e nostra responsabilità rafforzare le istituzioni, anche ponendo attenzione al linguaggio che utilizziamo.»



Un bilancio orientato alla crescita, che contiene misure per sgravare il carico fiscale delle imprese e sostenere la loro competitività, ma che guarda in pari misura al mantenimento della coesione sociale e dei livelli di qualità della vita in Trentino.

Fra le misure che caratterizzano la legge, l'utilizzo delle agevolazioni Irap per favorire le imprese che incrementano l'occupazione ed un «pacchetto» di interventi mirati in favore delle famiglie e della natalità, in particolare quelle più bisognose, con l'esenzione dell'addizionale Irpef, detrazioni d'imposta per figli a carico e riduzione delle rette dei servizi per la prima infanzia (asili nido, tagesmutter, buoni per nidi privati).

Confermate anche le risorse per il finanziamento di opere pubbliche strategiche e per gli investimenti che potranno essere realizzati dagli enti locali.

Investimenti sono previsti inoltre per le aree di montagna, al fine di renderle ancora più competitive e vivibili, con la previsione di bandi per la costituzione di nuove imprese formate da giovani e e per l'evoluzione dei servizi.

In chiusura dei lavori il presidente Rossi ha ringraziato tutti i consiglieri per il contributo apportato nel corso del dibattito in aula.

