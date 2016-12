Lago di Caldonazzo: alghe sulla superficie vicino a Calceranica

22/12/2016

Si è formato un esteso strato rossastro formato dalle alghe distaccate dal fondo

Nel primo pomeriggio, nell’area lacustre di Calceranica-Caldonazzo, dalla località Panorama si poteva osservare un esteso distacco di alghe rossastre su un’ampia superficie del lago. È un fenomeno naturale ricorrente in caso di elevata temperatura invernale unitamente all’assenza di precipitazioni, condizioni che limitano il «ricambio dell’acqua». La situazione è monitorata da Carabinieri e APPA, mentre i Vigili del Fuoco sono allertati nel caso dovessero intervenire per apporre barriere contenitive, al momento non necessarie. Pur non essendo grave, la situazione ha provocato la morte di alcuni volatili che se ne sono cibati.

