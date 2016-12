I musei di Pieve Tesino aperti durante le festività natalizie

23/12/2016

Il Museo Casa De Gasperi e il Museo Per Via di Pieve Tesino saranno aperti in occasione delle feste da Natale a dopo l’Epifania

In occasione delle festività natalizie la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che a Pieve Tesino gestisce il Museo Casa De Gasperi e il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato Per Via, ha deciso di offrire ai visitatori una serie di aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle due strutture museali.

I Musei saranno quindi aperti dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio con orario 14.30 – 18. Sabato 7 e domenica 8 gennaio apertura anche al mattino dalle 10 alle 13.



Nelle giornate di lunedì 26 dicembre, lunedì 2 gennaio e venerdì 6 gennaio sono inoltre proposte due visite guidate gratuite incluse nel prezzo del biglietto: alle ore 16 visita al Museo Casa De Gasperi e alle ore 17 visita al Museo Per Via.



I Musei resteranno invece chiusi nelle giornate del 24 e 25 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio.

Negli altri giorni i Musei osserveranno il normale orario del periodo invernale che prevede l’apertura solo nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Si ricorda inoltre che è sempre possibile prenotare una visita guidata per gruppi di almeno 10 persone scrivendo una mail a museo.fdg@degasperitn.it o chiamando il numero 0461 314247 o 366 6341678.

