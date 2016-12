Antivigilia di Natale segnata da molti incidenti stradali

23/12/2016

Gravi due 19enni che hanno tamponato un’auto a Riva del Garda – Quattro persone coinvolte in un frontale sulla Fricca

La giornata ha registrato parecchi incidenti stradali, più di quelli accaduti sulle piste da sci.

Il primo e più grave è accaduto alle 12.32 a Riva del Garda, dove due ragazzi di 19 anni sono rimasti gravemente feriti in un tamponamento con il loro scooter. La violenza del tamponamento fa pensare che il conducente dello scooter non abbia visto che l’auto che lo precedeva stava fermandosi per far attraversare delle persone sulle strisce pedonali.

Sono intervenute due ambulanze dall’ospedale di Arco, ma è stato necessario far intervenire l’elicottero per trasportare il più grave dei due al S. Chiara di Trento.



Alle 13.11 due autovetture sono andate a collisione a Trento città.

Non conosciamo la dinamica, ma risulta che siano quattro le persone coinvolte, un ragazzo di 28 anni, due ragazze di 24 e 29 anni e purtroppo anche una bimba di 2 anni.

La 29enne è rimasta ferita lievemente, mentre i due adulti e la bimba sono rimasti feriti in maniera più seria.

Sono intervenute due ambulanze e l’auto con medico a bordo, cha ha disposto il ricovero al S. Chiara di Trento.



Il terzo incidente di una certa importanza è accaduto alle 16.23 sulla statale della Fricca, dove due auto hanno fatto uno scontro frontale.

Tre le persone coinvolte, due donne di 59 e 69 anni e un uomo di 64 anni.

Sono intervenute tre ambulanze e i vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre la donna più anziana aiutandosi con le pinze idrauliche.

Trasportati al S. Chiara di Trento, la signora 59enne è rimasta ferita in maniera lieve. Gli altri due presentano ferite di una certa gravità.



Alle 21.19 un quarto incidente fra due auto è accaduto a Pieve di Bono.

Cinque le persone coinvolte, tutti maschi: due di 25 anni, uno di 27, un altro di 28 e infine un 46enne.

Trasportati tutti all’ospedale di Tione con tre ambulanze, fortunatamente sono rimasti feriti in maniera non grave.

