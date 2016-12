Bezzecca, giorni 26-30-31 dicembre e 1-5-6-7 gennaio 2017

23/12/2016

A Santo Stefano si inaugura il «Villaggio del Gigante», la grande novità di Natale in Valle di Ledro

Natale e la Valle di Ledro, in Trentino, si prepara a vivere le novità legate a questo emozionante periodo dell’Inverno, tra le quali spicca il Villaggio di Natale del Gigante che animerà il centro di Bezzecca con sette giorni di apertura, tra Santo Stefano ed il 7 gennaio (26-30-31 dicembre, 1-5-6-7 gennaio).

Sono 25 le realtà coinvolte (stand e negozianti) che proporranno prodotti di gastronomia e artigianato, esclusivamente locali. Il tutto in attesa di poter sfoderare le Ciaspole per godere appieno delle numerose proposte organizzate e non concesse dall'ambiente puro della Valle di Ledro, autentica palestra a cielo aperto che a gennaio si concederà anche alle fat-bike che tanto successo riscuote nel mondo femminile e alla temeraria sfida del Tuffo della Merla prevista il 29 gennaio nelle fresche e incantevoli acque del Lago di Ledro.

Il programma del Villaggio di Natale del Gigante messo a punto dalla Pro Loco con il Consorzio Turistico e il Comune di Ledro prevede l’inaugurazione il 26 dicembre giorno di Santo Stefano con le musiche degli zampognari e i Canti natalizi.

Per l’occasione le vie e le piazze di Bezzecca saranno illuminate dalle candele per creare un’atmosfera magica.



Il 30 dicembre è previsto il Concerto del Corpo Bandistico del Valle di Ledro tra le Contrade del Mercatino.

Il 5 gennaio sono previsti laboratori per bambini presso la biblioteca Valle di Ledro (ore 16.00), quindi alle lo show cooking riservato alla preparazione degli Gnocchi di Boemia presso l’Albergo Maggiorina (or 17.00) e alle 18.30 il Concerto del Coro Cima d’Oro tra le vie di Bezzecca.

Il 6 gennaio arrivano il folletto (ore 18.00) e una degustazione di birra (ore 20.00). Con l’intermezzo di una spettacolo di musica edanza con il fuoco di Sagitta Folklan.

Il 7 gennaio sono previsti due appuntamenti: alle 17.00 la presentazione del libro di Federico Premi presso la biblioteca e alle 18.30 l’esibizione musicale del gruppo I Vagabondi.



Vi sono poi dei momenti riservati ai bambini con Conosci gli animali che prevede la visita alla stalla dell’Azienda Latte Ledro il 26-30 dicembre e il 6-7 gennaio, sempre con inizio alle 17.30. Il 6 gennaio si potrà osservare dal vivo la preparazione del formaggio presso l’Azienda Agricola Batisti (ore 18.00).

Il Villaggio del Gigante sarà articolato in sette i giorni di apertura con lo scopo di dare vita ad un Mercatino legati ai «volti» e alle contrade di Bezzecca, tutti vestiti a festa per celebrare le festività e la memoria del «Popo di Bezzecca» e la sua incredibile vita.

Per conoscere la storia di Bernardo Gigli bisogna tornare nel cuore del '700, quando il figlio di Bartolomeo e Maria dopo una tranquilla fanciullezza si rivelò in tutta la sua altezza, abbondantemente superiore ai due metri e mezzo.

Un autentico gigante buono, tanto da meritare il soprannome di "Popo" (bambino in dialetto trentino) che avrebbe tramandato la tradizione contadina della famiglia se non si fosse imbattuto nel giramondo lagarino Giambattista Perghem che lo convinse ad una vita in viaggio sfruttando la propria prestanza fisica per attività circensi.

E così nel giro di pochi mesi la vita di Bernardo cambiò completamente: Parigi, Costantinopoli, Londra, Varsavia, San Pietroburgo sono solo alcune delle grandi città dove il Gigante Gigli si esibì colpendo l'immaginario collettivo per la sua stupefacente forza e prestanza unita ai modi gentili di un volto «su cui non spiccava ferocia, sibbene una tal quale bonarietà da montanaro».



Rientrato a Bezzecca nel 1768 all'età di 42 anni, il Gigante poté permettersi di comprare casa nel cuore del paese, in quello che in futuro sarebbe diventato il Municipio (ora ex) di Bezzecca, affacciato sulla piazza centrale e ribattezzata «casa del gigante», dove oggi è possibile visitare una mostra dedicata alla vita di uno dei personaggi più noti della storia ledrense.

© Riproduzione riservata