Mostra al SASS: «Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani»

24/12/2016

Le aperture delle festività natalizie allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e Museo delle Palafitte di Fiavé

Durante le festività natalizie il SASS, Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, e il Museo delle Palafitte di Fiavé saranno aperti per offrire ai visitatori l’opportunità di approfondire la conoscenza della storia più antica del Trentino e scoprire aspetti inediti del nostro passato.

Il SASS (foto in basso) è visitabile con orario 9-13 e 14-17.30; chiuso il 25 dicembre, il 1° gennaio e i lunedì non festivi. Nel sito, che custodisce le vestigia dell'antica Tridentum, fondata dai Romani nel I sec. a.C., è allestita la mostra «Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani».

L'esposizione getta uno sguardo sulle abitudini alimentari e la cucina in età romana sulle sponde dell'Adige con reperti provenienti dalle indagini archeologiche del territorio trentino.



Il Museo delle Palafitte di Fiavé (foto di copertina) propone visite guidate con aperture straordinarie il 27 dicembre alle ore 15, il 3 gennaio alle ore 10.30 e alle 15 e il 5 gennaio alle ore 15.

Le visite, condotte da un archeologo, sono rivolte ad un massimo di 30 persone, previa prenotazione presso gli uffici dell'ApT Terme di Comano, tel. 0465 702626, entro le ore 18 del giorno precedente all'iniziativa (partecipazione 2 euro oltre alla tariffa di ingresso).

Il museo con la vicina area archeologica inserita nei «siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino» patrimonio dell’umanità UNESCO costituisce un’opportunità unica per conoscere e capire meglio la vita dei nostri antenati dell’età del Bronzo.

Straordinari reperti in legno che stupiscono per la loro modernità, filmati, installazioni e un grande plastico conducono nell’atmosfera di un villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa.

