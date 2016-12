Idea Casa Haus al servizio di Condomini, Negozi e Hotel

24/12/2016

L’esperienza di una società altoatesina nelle ristrutturazioni di ambienti importanti

Idea Casa Haus è l’azienda giusta per gli imprenditori che hanno la necessità di mettere in ristrutturazione ambienti importanti come edifici condominiali, spazi commerciali e hotel in Alto Adige.

Idea Casa Haus per i condomini

Idea Casa Haus propone ai propri clienti servizi di manutenzione per edifici condominiali occupandosi di soddisfare tutte le esigenze dei proprietari.

La valorizzazione di edifici residenziali o stagionali è molto importante per mantenere elevato il valore dell’immobile e garantire il miglior servizio agli occupanti.

È possibile stabilire con l’azienda un calendario programmato di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che mantengano sempre in modo ottimale lo stato dell’edificio.

Avere un planning organizzato degli interventi consente agli amministratori e ai condomini stessi di avere sempre chiare le voci di spesa da affrontare nel corso dell’anno.



Idea Casa Haus per i negozi

Anche gli spazi commerciali hanno specifiche esigenze di ristrutturazione che Idea Casa Haus può soddisfare con competenza e specificità.

La ristrutturazione chiavi in mano offerta dall’azienda è la soluzione ideale per chi deve rimettere a nuovo un ambiente destinato ad accogliere i clienti e a valorizzare i prodotti presenti.

Idea Casa Haus si occupa del coordinamento delle opere idrauliche, elettriche e di pavimentazione, oltre che di installazione di infissi.

In fase di progettazione l’azienda è in grado di fornire una consulenza personalizzata per le scelte migliori da effettuare ai fini di migliorare l’ambiente grazie alla ristrutturazione.



Idea Casa Haus per gli hotel

Le strutture ricettive hanno esigenze specifiche da soddisfare per incontrare quelle dei clienti.

Affidarsi alle mani esperte di Idea Casa Haus consente agli albergatori di non dover appesantire il proprio lavoro con il coordinamento di tutti gli interventi necessari, perché l’azienda offre pacchetti su misura e chiavi in mano.

La specificità degli alberghi può essere soddisfatta in modo eccellente da Idea Casa Haus grazie alle competenze in merito alla realizzazione di aree benessere per hotel, ristrutturazione di ambienti di ogni genere e la specializzazione in ristrutturazioni che soddisfino le particolari esigenze di disabili e persone della terza età.



Idea Casa Haus profilo

Idea Casa Haus è un’azienda solida dell’Alto Adige, che opera sul territorio da oltre 40 anni. Inizialmente nota come Idea Casa Bagno, oggi Idea Casa Haus si rinnova nello stile per interfacciarsi al meglio con il proprio pubblico di riferimento.

L’azienda ha sede a Cermes (BZ) e offre due filiali localizzate a Merano e Bolzano. Il sito internet recentemente rinnovato consente la visualizzazione e la richiesta di tutte le informazioni utili.

