Coppa per Nazioni: l'Italia bracca l'Austria ed è prima fra le donne

24/12/2016

Nessuna squadra ha messo sul podio così tanti atleti come gli azzurri

I tredici podi sinora conquistati in Coppa del mondo permettono all'Italia di mettere sotto pressione lo squadrone austriaco nella lotta per la prima posizione nella classifica per nazioni.

Sono 224 i punti che separano infatti i due team (2868 contro 2624), con le donne d'Italia che occupano addirittura la prima posizione nella graduatoria a loro riservata e gli uomini in quarta posizione ma in recupero dopo le recenti positive prestazioni.

Ma ci sono altri due dati che testimoniano la bontà del rendimento azzurro: i 13 podi menzionati rappresentano il numero di più alto di piazzamenti conseguiti sinora da una nazione nelle prime tre posizioni: dietro ai nostri rappresentanti ci sono la Norvegia a quota 12, mentre Austria e Svizzera sono ferme a quota 10, seguite dalla Francia con 8.

L'Italia ha messo sul podio 8 differenti atleti, contro i 5 della Francia e i 4 di Austria e Svizzera.



La classifica per nazioni (tra parentesi i punti maschili e quelli femminili)

1. Austria 2868 (1664+1204)

2. Italia 2624 (1044+1580)

3. Svizzera 2250 (789+1461)

4. Francia 1910 (1402+508)

5. Norvegia 1822 (1396+426)

6. Usa 1326 (434+892)

7. Slovenia 917 (244+673)

8. Germania 845 (586+259)

9. Svezia 823 (388+435)

10. Canada 465 (328+137)

© Riproduzione riservata