Il vento blocca 130 persone nella cabinovia di Cervinia

24/12/2016

Secondo le autorità nessuno è in pericolo, ma il vento rallenta i soccorsi

Foto di repertorio della cabinovia.



Non è certo una bella vigilia di Natale quella che ha coinvolto i 130 turisti che sono bloccati nella funivia Plan Maison - Cime Bianche Laghi, a causa del vento.

La telecabina N. 12 è ferma per un guasto, ma si parla anche di un cavo che il vento avrebbe fatto accavallare i cavi. Ovviamente sono intervenuti i tecnici ed è stato attivato l’elisoccorso, ma il vento impedisce o quantomeno rallenta le operazioni.

La società che gestisce gli impianti rassicura dicendo che la situazione è sotto controllo, tanto vero che una cinquantina di persone è già stata recuperata.

Ma essere fermi tra i 2.300 e i 2.800 metri di quota (sono molte le cabine ferme) non è il massimo delle aspirazioni, anche perché nella migliore delle ipotesi ci vorranno ore per recuperare tutti.

