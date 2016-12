Funivia del Colle parte del Trasporto Integrato Alto Adige

24/12/2016

Dal 1° gennaio 2017 l’impianto compreso nella rete di trasporto pubblico

Una decisione in tal senso è stata adottata dalla Giunta proviniale nella seduta di martedì 20 dicembre su proposta dell'assessore provinciale alal mobilità Florian Mussner.

Con la Funivia del Colle, come afferma l’assessore Mussner, la rete di trasporto pubblico locale si arricchisce di un’attrazione e si estende.

Come ricorda, è il primo impianto a fune al mondo per il trasporto di persone. Le funivie costituiscono in un territorio montano quale è l’Alto Adige un mezzo di trasporto tradizionale ma innovativo e sostenibile dal punto di vista ambientale.

La Funivia del Colle entrò in servizio nel giugno 1908. È gestita dal Comune di Bolzano.



Ogni anno fa registrare circa 150mila passaggi. Viene utilizzata volentieri anche dai ciclisti. Con l’inizio dell’anno nuovo l’impianto entra a far parte del Trasporto Integrato Alto Adige e potrà essere utilizzato con i medesimi documenti di viaggio e abbonamenti del trasporto pubblico locale.

In questi gironi alle stazioni, a valle e a monte, della Funivia del Colle sono in fase di installazione i relativi dispositivi di rilevamento automatico dei passaggi.

In concomitanza con la determinazione della tariffa per la Funivia del Colle si è provveduto all’adeguamento, in base al parametro del cosiddetto chilometro tariffario convenzionale, di quelle applicate ad altre tre funivie del Trasporto Integrato Alto Adige, quelle di Meltina, Verano e Maranza.

© Riproduzione riservata