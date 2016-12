Il Trentino Film festival dà il benvenuto a Vincenzo Torti

24/12/2016

Il neo presidente generale del Cai, socio fondatore della rassegna cinematografica, ha partecipato alla sua prima riunione a Trento

L’Assemblea dei Soci del Trento Film Festival (costituita dal Cai, dai Comuni di Trento e di Bolzano e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento) nella riunione che si è svolta recentemente ha dato il benvenuto al neo presidente generale del Cai, Vincenzo Torti, succeduto alla guida del sodalizio a Umberto Martini.

Il neo presidente, nella sua nuova veste, rappresenterà il Cai nell’Assemblea dei Soci del Trento Film Festival, rassegna che peraltro conosce benissimo, sia per avervi partecipato come ospite in alcuni eventi, sia perché è da sempre un grande appassionato della manifestazione.

«Abbiamo rivolto a Vincenzo Torti gli auguri di buon lavoro per questo suo nuovo incarico nel festival – ha evidenziato il presidente della rassegna, Roberto De Martin – compito che interpreterà con quella passione, competenza professionale ed entusiasmo che hanno sempre caratterizzato la sua lunga attività svolta in favore della montagna, del Cai e della vita associativa».



Avvocato civilista e penalista, alpinista, sciatore, appassionato di corsa a piedi e di lunghi itinerari di pellegrinaggio, frequentatore della montagna per tradizione famigliare, Vincenzo Torti è iscritto al Cai dal 1952. Autore di saggi e articoli in materia di montagna e responsabilità, relatore e docente a corsi di formazione di guide alpine e di tutte le categorie di titolati Cai, Vincenzo Torti per i suoi meriti e impegno è stato nominato Guida alpina ad honorem e socio onorario del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Recentemente, parlando anche a nome dell’Alpenverein Südtirol e del Trento Film Festival, ha tenuto un’applauditissima laudatio all’Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo per l’attribuzione a Reinhold Messner, uno dei più noti e amati protagonisti del festival, del riconoscimento di membro onorario della stessa Unione.

