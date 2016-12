Un salvagente anche per la notte di Natale

24/12/2016

Gli autobus di Roma, la Capitale, fermi per pranzo e cena – Ultima corsa alle 21

Roma, Caput Mundi, non cessa mai di stupire.

La sera della vigilia di Natale, le ultime corse degli autobus sono partite alle ore 21. E dopo? Amen.

Forse non si sono messi d’accordo sui turni di lavoro. O magari hanno pensato che non se ne sarebbe accorto nessuno.

Fatto sta che la Capitale la notte di Natale non ha avuto il servizio autobus.

E Natale? Servizio in funzione con bus, filobus, tram e metropolitana dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 21.

Per capodanno non è ancora stato deciso niente. Chissà che ce lo facciano sapere per tempo.

Come scrive il Corriere, a Londra i servizi pubblici a Natale si riducono in funzione al calo degli utenti. Per la stessa ragione, opposta, a Parigi la notte di San Silvestro la metro resta aperta tutta la notte, peraltro gratuitamente, dalle 17 del 31 alle 12 del 1 gennaio.

Anche per le festività natalizie, dunque, un salvagente per non annegare in questo mare di ca-volate.

