Storie che no se dovrìa contàr a Nadàl – Di Cornelio Galas

24/12/2016

El Bepi el porta la Maria, de corsa a l’ospedal de Arco… Gnènt da far, non g’è pù el punto nascite. Resta ’na grota, con dént n’asen e en bò. E pò ariva anca i maghi…

>

La Maria, da Ciaràm, l'era zamài da mesi restàda sui zòchi.

La l'avéva savù, ale tante, dopo aver fat la prova co le robe che i dà en farmacia, dal dotór Gabriele:

«Eh sì, no gh'è dùbi. Se la vòl, però, conosserìa en colega a Roveredo che per poch, senza tant brigar e parlar, el podrìa, disénte, risolver zàc e tàch, el problema nessì...»



Ela, la Maria, no l'avrìa mai copà gnanca na mosca. Figurarse el so bocia.

La seitéva però a domandarse: «Ma come pòl esser stà... che pù che basàrse col Bepi, el marangóm... no, no gh'è stà alter.

«No me par almén... Gì, ghe l'ho tocà dele volte. Ma s'è netà tut subit col mantìm... No, no pòl propri esser.»



Passa i mesi, e la Maria zà la véde sta panza che s'engiónfa.

E po' el mal de stómech. E po' la vòia de fragole anca se no l'è propri la so stagiom.

E po'... le stornìsi, na fadìga bestia a tirarse su dal let.



Dai e dai l'è tornada dal dotor.

«El sènta, mi no stago gnent de bem...»

«Ma la dovrìa polsarse... Nesùni che ghe dà na màm en casa?»

«Ma me sento fiaca, no rièsso gnanca a far le lavatrici...»

«La stàga calma e, tut mal, la tòga zó 'ste pirole, che le fà bem.»



E arìva i dolori, se rote le aque. Bisogn nar de prèssa…

El Bepi el porta la Maria, de corsa, su la so Punto, a l’ospedal de Arco…

«Ma benedéti – ghe dìs n’infermiera – no ’l savé? L’è da mesi demò che chi no gh’è pù el punto nàsite…»

E alora? E alora? La Maria no la stà pù gnanca ’n pè.

El Bepi che ’l sèita a fumàr al de fòr del pronto socorso.

E po’ no ‘l ghe la fa pù, el gòsa: «Cramento, ma èlo posibil che se dèva ridurse a ’sti passi?»

L’elicotero no se pòl ciamarlo. Gh’è na ghèba en zél che no se vede… na madòna.

I ciàma en taxì. Ma quel el méte le mam envanti: «Oh, che no vègna fòra che me sporché i tapetini neh… No, no, ciamé qualchedùm altri.»



La pòra Maria la và alora, co la Punto del so Bepi, vers la Gròta de san Giorgio.

Dove dovrìa esserghe una en pensiòm che lavoréva propri a l’ospedal…

Ma sta chì l’è da ani a l’estero. L’ha vendù tut a ’n veterinari de Berghem de sora.

E difati lì gh’è n’asem e ’n bò.



El rest de la storia, dai, el savé…

Ah, el sei de febrér, per scusarse (o per no perder voti?) è arivà trei da Trent: El Zéni, el Róssi, el Bordón.

Ma el Bepi el li ha messi subit en riga: «Valà, maghi! Ne’ a far fumeghère de incens, a vénder ori veci e profumi che spuza da n’altra banda, valà, che zamai ne sem rangiài.»

