È scomparso il vescovo emerito di Bolzano, mons. Karl Golser

25/12/2016

Kompatscher: «Un uomo del dialogo, un riferimento per la convivenza, un esempio per come ha affrontato la malattia»

Ha cessato di vivere nella notte di Natale il vescovo emerito di Bolzano, mons. Karl Golser.

La sua scomparsa ha profondamente rattristato il presidente Kompatscher.

«Nella figura del vescovo Golser tutti abbiamo potuto apprezzare un uomo del dialogo e della mediazione, impegnato a fondo per la pacifica convivenza e per il bene dei gruppi linguistici.

«Il suo motto episcopale Cristo nostra pace era una significativa dichiarazione di intenti, il cardine della sua missione pastorale.»



Con la scomparsa di monsignor Golser, «l'Alto Adige dice addio a una personalità di primissimo piano, che nei soli due anni da vescovo ha saputo farsi apprezzare per le sue doti umane, per la sua misura e il suo equilibrio – prosegue Kompatscher, – che ricorda inoltre la grande conoscenza e attenzione che il nuovo presule ha sempre dimostrato verso i rapporti tra etica ed economia e sulle questioni di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del creato.

«Il vescovo Golser ha sempre sentito come sua responsabilità quella di conciliare economia e ambiente e si è dimostrato personalità preparata ed aperta.

«È stato un interlocutore fondamentale anche per la classe politica e per chi amministra la cosa pubblica.»



Il Landeshauptmann vuole infine sottolineare «la grande forza e la dignità con cui il vescovo Golser ha affrontato la malattia, una sindrome atipica del morbo di Parkinson, trasmettendo a tutti un messaggio di speranza e di valore della vita.

«Siamo in lutto con la Chiesa locale e con tutta la comunità – conclude il Presidente anche a nome della Giunta provinciale – ed esprimiamo ai suoi familiari il più profondo cordoglio.»

Karl Golser viene ordinato sacerdote il 10 ottobre 1968 a Roma.

Compie i suoi studi a Roma presso la pontificia Università Gregoriana, a Bruxelles ed Innsbruck, nel periodo compreso tra il 1962 e il 1973.

Dopo 4 anni di impegno pastorale nella diocesi di Bolzano-Bressanone (cooperatore a Caldaro e San Nicolò di Merano), dal 1977 al 1982 è collaboratore nella Città del Vaticano della Congregazione per la Dottrina della Fede sotto i cardinali Franjo Šeper e Joseph Ratzinger.

È professore di Teologia morale allo Studio Teologico Accademico di Bressanone. È inoltre parroco di Sarnes.

Dal 1991 al 2007 è più volte decano e prodecano allo Studio Teologico Accademico di Bressanone.

Dal 1991 è canonico penitenziere del Capitolo della Cattedrale di Bressanone; è anche cappellano capo della delegazione altoatesina del Sovrano Ordine Militare Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta.

Nel 1994 è direttore dell'Istituto per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Dal 2006 è presidente dell'Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM).

È autore di diverse pubblicazioni scientifiche in diverse lingue.



Il 5 dicembre 2008 è nominato vescovo di Bolzano-Bressanone, succedendo così a Wilhelm Emil Egger, scomparso il 16 agosto 2008.

Riceve la consacrazione episcopale l'8 marzo 2009 nella cattedrale di Bressanone dal cardinale Angelo Scola (all'epoca patriarca di Venezia), co-consacranti monsignor Luigi Bressan (arcivescovo di Trento) e monsignor Manfred Scheuer (vescovo di Innsbruck).

Di ritorno da un pellegrinaggio ad Assisi, il 17 novembre 2010 - a seguito di alcuni esami diagnostici cui si era sottoposto presso gli ospedali di Merano e di Innsbruck - dichiara pubblicamente di soffrire di una particolare e rara forma di sindrome di Parkinson, che gli causa progressive difficoltà nell'esprimersi e nei movimenti.

Nonostante questa sua infermità, dichiara di voler proseguire il suo operato episcopale, pur riducendo gli impegni ufficiali.



L'8 marzo 2011 informa il papa del suo stato di salute e rimette il mandato nelle sue mani.

Due mesi dopo partecipa alla visita pastorale di papa Benedetto XVI ad Aquileia e Venezia, concelebrando assieme agli altri 14 vescovi del Triveneto la Santa Messa al Parco San Giuliano di Mestre l'8 maggio 2011.

In tale occasione il Santo Padre lo invitò a continuare nel proprio magistero.

Il 27 luglio 2011 papa Benedetto XVI accoglie la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi di Bolzano-Bressanone e nomina suo successore Ivo Muser, decano del capitolo del Duomo di Bressanone.

Golser si ritira quindi ad abitare nel suo vecchio appartamento privato nella città vescovile, ove gli viene assicurata assistenza sanitaria e spirituale per far fronte alla sua crescente infermità.

Si è spento durante la notte fra il 24 e il 25 dicembre 2016.

