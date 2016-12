Aperta al traffico la nuova strada per Sarentino con due tunnel

25/12/2016

Da oggi è più veloce spostarsi tra Sarentino e Bolzano con 15 gallerie in meno

Sostituire 15 gallerie antiquate, non più adatte alle moderne esigenze di traffico e dunque pericolose per automobilisti e motociclisti, con due nuovi tunnel in grado di rendere più rapido e sicuro il collegamento tra la Val Sarentino e Bolzano, percorso quotidianamente da circa 1.400 pendolari e 400 scolari.

Questo l'obiettivo che si era data nel 2012 la Giunta provinciale, e a partire da oggi (22 dicembre) il traguardo può essere considerato raggiunto. Dopo l'inaugurazione di settimana scorsa, è stato infatti aperto definitivamente al traffico il nuovo percorso della strada statale della Val Sarentino.



A caratterizzarlo due nuove e moderne gallerie: il tunnel Grafenstein, lungo 1,52 km., e il tunnel Goldegg, lungo 2 km., ai quali si aggiungono altri 170 metri di percorso all'aperto con una carreggiata ampliata sino a raggiungere gli 8 metri di larghezza.

L'investimento totale per l'opera, particolarmente complessa dal punto di vista tecnico, è stato di 63 milioni di euro.

«Grazie alle risorse che la Provincia ha investito – commentano il presidente Arno Kompatscher e l'assessore Florian Mussner – possiamo mettiamo a disposizione del territorio una struttura viaria moderna e sicura, migliorando la raggiungibilità di tutta la Val Sarentino.»

