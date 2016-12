Calano in Vallagarina le domande per alloggio e contributo affitto

25/12/2016

Il 30 novembre la Comunità della Vallagarina ha chiuso la raccolta delle domande per ottenere un alloggio Itea e per il contributo a pagare l'affitto.

Stamani in Comunità a Rovereto l'assessore Roberto Bettinazzi, affiancato dal responsabile del servizio Giorgio Bianchi e dalle referenti Maria Cristina Galvagnini per gli alloggi e Annalisa Bongiovanni per il contributo affitto, ha fatto il punto della situazione.





Calano le domande sia per l'alloggio Itea

In tutto 672 (739 lo scorso anno) che per il contributo: 758 (1144 nel 2015).

«Due – ha spiegato l'assessore- le principali novità. La prima riguarda lo spostamento del termine per la presentazione delle domande ora fissata al 30 novembre (precedentemente era il 31 dicembre).

«L’altra che è più importante riguarda la sospensione di un anno del contributo dell’affitto nei confronti di chi ne ha già beneficiato per due consecutivi.»

L'Assessore ha poi spiegato che probabilmente il prossimo anno la Comunità non sarà più titolare della graduatoria per il contributo dell'affitto.

Infatti in base alla Legge provinciale di stabilità 2017 è previsto un nuovo intervento denominato «Assegno unico provinciale» ove, sembra che convergerà anche il contributo integrativo all’affitto.

