Precipita un aereo russo nel Mar Nero con 92 persone a bordo

25/12/2016

Era del Ministero della Difesa, diretto in Siria – C’erano oltre 60 membri del coro delle Forze armate e 9 giornalisti – Nessun sopravvissuto

Tragedia in Russia proprio il giorno di Natale.

Un Tupolev 154 del Ministero della Difesa di Mosca è precipitato nel mar Nero poco dopo il decollo da Sochi. Era diretto in Siria e per questo, anche se è presto per formulare ipotesi, non viene escluso un atto di terrorismo.

Delle 92 persone a bordo - 84 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio – nessuno è sopravvissuto.

L’aereo trasportava anche i membri del coro e del orchestra ufficiale delle Forze armate russe (foto). Con loro anche nove giornalisti.

Le autorità stanno cercando le scatole nere.

