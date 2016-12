Val di Sole, auto contro cervi: scatta l’allarme incidenti

25/12/2016

Sei casi nell’ultima settimana: causa la mancanza di neve i cervi sono concentrati nel fondovalle in particolare vicino alle strade





Il periodo invernale coincide da sempre con il maggior numero di incidenti stradali legati ad animali selvatici.

Numerosi sono gli incidenti accaduti nell’ultima settimana nelle vallate del Trentino, in particolare in Val di Sole.

I dati sono impressionanti e nonostante la prudenza degli automobilisti gli incidenti si susseguono con cadenza quasi quotidiana. Gli ultimi episodi nella notte di Natale.

Per gli automobilisti che percorrono le strade in orari notturni è infatti probabile imbattersi in animali selvatici, soprattutto sulla statale 42 del Tonale e lungo le strade che collegano alle Valli di Rabbi e Pejo.

Causa la mancanza di neve i cervi sono concentrati nel fondovalle in particolare vicino alle strade, e fra la media e alta val di Sole ci sono stati sei investimenti con danni ingenti alle automobili nell’ultima settimana.

Le forze di polizia sono state allertate e chiamate per constatare i danni ai veicoli. Purtroppo i risarcimenti sono stati ridotti e sono quasi totalmente a carico dell’autista.

