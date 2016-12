Insolita rapina alla vigilia di Natale: arrestato con l’accetta in mano

26/12/2016

Aveva preso un paio di scarpe e per non pagare ha minacciato tutti con la mannaia

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato un 33enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’episodio risale al 24 dicembre nel bel mezzo della mattina della Vigilia di Natale, verso mezzogiorno, con la gente a passeggio per i mercatini, quando la pattuglia è intervenuta nel negozio «Scarpe e Scarpe» di via Brennero, all’interno del quale il personaggio in questione minacciava con un’ascia i dipendenti del negozio, con l’intento di allontanarsi con un paio di scarpe poco prima rubate, anche se era stato scoperto.



A seguito dell’intervento della pattuglia radiomobile di Trento e dopo una breve colluttazione, il rapinatore è stato disarmato e tratto in arresto.

Dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria Trentina del reato di rapina aggravata con l’uso di armi.

Infatti dopo la direttissima è stato tradotto in carcere in attesa del giudizio finale.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, solo tanta paura.

Ma il risultato immediato ha dato ai commercianti una sensazione di protezione per la costante attività di prevenzione svolta dai carabinieri.





