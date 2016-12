Come ogni Natale, le feste portano con sé controindicazioni...

26/12/2016

Ancora in Valsugana: qualche cicchetto di troppo, una fuga per sottrarsi ai carabinieri e lo schianto finale. Senza conseguenze, per fortuna

>

L’aria di gioia trascina (forse troppo) molte persone all’allegria in compagnia tanto per cui, complici i luoghi, le tradizioni, le temperature, talvolta si alza (davvero troppo) il gomito.

I Carabinieri della Valsugana vigilano con simpatico rigore. E ci vuole tutto perché durante i numerosi posti di controllo, le scusanti sono sempre le stesse e gli incidenti pure.

Negli ultimi tre giorni, ben 6 sono stati gli accertamenti etilometrici che, con la procedura di misurazione automatica, hanno decretato contravvenzioni pesanti.



Sempre meglio questi fastidi che i rilievi per incidenti. E infatti si segnala l’ennesimo inseguimento, ancora una golf Tdi come qualche settimana fa, che a Pergine ha tentato la fuga per non farsi identificare.

Ancora una volta, l’inseguimento ha avuto un esito… d’«impatto», con tanto di «inversione a U» e scatto verso Baselga fino a un muretto perimetrale che a Madrano ha proprio deciso di non spostarsi…

Incolumi il conducente-proprietario e i due occupanti, tutti incensurati di Civezzano.

Semi-distrutta l’auto, ora sotto fermo amministrativo. Il motivo della fuga? Alcolemia pari a 1,24 g/l, oltre numerose prodezze non contemplate dal CdS per gli altri casi, ci aggiriamo solamente attorno ai 2 g/l…



Ai gestori dei locali, i Carabinieri suggeriscono il servizio di pull-mini taxi, ma soprattutto di non supercarburare chi è già in evidente ebbrezza.

Invece agli avventori suggeriscono i mercatini (da Levico a Merano), così vedranno i carabinieri in uniforme storica e non con la paletta in mano!

