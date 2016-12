«Note» di Natale al Palazzo delle Albere

26/12/2016

Ancora due concerti gratuiti, il 30 dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017, inizio alle 16.00

Palazzo delle Albere, la splendida residenza edificata a Trento da Cristoforo Madruzzo dove, in epoca conciliare, furono organizzati banchetti e tornei in onore di principi e ambasciatori, ospita un ciclo di concerti con musiche del XII, XIII e XIV secolo sulla tradizione della Natività.

Ne è protagonista il gruppo Ensemble EmbÈ’, specializzato nell'esecuzione di partiture antiche eseguite con riproduzioni di strumenti d’epoca.

I concerti, accomunati dal titolo «Stella Nova ’n fra la gente», sono programmati in tre venerdì successivi e precisamente – oltre al trascorso 23 dicembre – il 30 dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017, sempre con inizio alle ore 16.00.

Il pubblico potrà assistervi gratuitamente e nelle giornate in cui sono previste le esecuzioni musicali saranno organizzate anche delle visite guidate, anch'esse gratuite, al Palazzo delle Albere.

Le visite, per le quali non è necessaria alcuna prenotazione, si svolgeranno alle ore 15.00 e alle 15.30, con disponibilità di partecipazione fino al raggiungimento di un massimo di 25 persone per gruppo.

