Festività al MAG: tra Riva e Arco, un'immersione nell'arte

26/12/2016

Il Museo di Riva del Garda sarà aperto al pubblico dal 27 al 30 dicembre 2016 e dal 2 all'8 gennaio 2017

Il Museo di Riva del Garda sarà aperto al pubblico dal 27 al 30 dicembre 2016 e dal 2 all'8 gennaio 2017 dalle 10.00 alle 18.00, il 31 dicembre 2016 dalle 10.00 alle 17.00.

In questo periodo saranno visitabili gli spazi espositivi permanenti Pinacoteca, Archeologia, Storia e la torre del Mastio, da cui si può ammirare a 360 gradi il panorama dell'Alto Garda.

In occasione delle festività, sono presenti nella Pinacoteca due sculture del '600 raffiguranti la Natività e la Madonna addolorata (nella foto), provenienti da una collezione privata.

La disponibilità di queste preziose opere in museo ha fornito l'occasione per presentare anche alcuni presepi dell'associazione Amici del Trentino realizzati con materiali originali della tradizione napoletana.

Quest'anno inoltre, in occasione del settantesimo anniversario del Gruppo Amici dell'Arte, che nel 1946 diede vita alla sua prima mostra proprio negli spazi della Rocca di Riva, il Museo ospita la mostra collettiva Gli amici dell'arte 1946-2016. Dall'utopia al progetto.







Arco | Galleria Civica G. Segantini

Fino al 15 gennaio 2017 rimane aperta la Galleria Civica G. Segantini di Arco, fatta esclusione dei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.

Il percorso permanente è arricchito con una sala dedicata alla proiezione della versione museale del docufilm Segantini, ritorno alla natura, prodotto da Apnea Film, interpretato da Filippo Timi e diretto da Francesco Fei, con Gioconda Segantini, Annie-Paule Quinsac, Franco Marrocco, Romano Turrini.

Chi in questo periodo conserverà il biglietto d'ingresso alla Galleria, potrà accedere a prezzo ridotto alla proiezione cinematografica del film nella sua versione integrale, che approderà grazie a Nexo Digital nelle sale italiane il 17 e il 18 gennaio 2017.

Nelle sale riservate alle mostre temporanee è inoltre esposta una selezione di immagini fotografiche, riproduzioni fotomeccaniche e all’acquaforte delle opere di Giovanni Segantini provenienti dalle collezioni del Mart.

