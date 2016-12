Santo Stefano dolcissimo per la Delta Informatica: vince 3-1

26/12/2016

Brescia espugnata in quattro set e quarto posto solitario in classifica – Trentine già qualificate per la Coppa Italia

Trascinata dai numerosi tifosi trentini che hanno scelto di trascorrere il giorno di Santo Stefano in palestra, la Delta Informatica trova finalmente continuità di rendimento e di risultati e dopo la vittoria casalinga su Soverato torna su livelli eccellenti anche in trasferta, violando il parquet del Millenium Brescia in quattro parziali.

Un successo dolcissimo per le gialloblù che approfittano nel migliore dei modi dello scivolone di Settimo Torinese e continuano la propria rincorsa, issandosi ora al quarto posto solitario in classifica, a tre punti di distanza da Legnano, terzo.

Grazie ai tre punti ottenuti in terra lombarda la Delta Informatica guadagna inoltre con un turno di anticipo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, trovandosi ad un turno dal termine del girone d'andata a +5 su Marignano, nona forza del girone.

Sabato 7 gennaio, in anticipo, le gialloblù chiuderanno il proprio girone d'andata ospitando Chieri, e il giorno successivo, quando si giocheranno le altre sei gare del 13° turno, conosceranno il nome dell'avversario che troveranno sulla propria strada nei quarti di finale di Coppa Italia.



In casa trentina da sottolineare le prestazioni da circoletto rosso di Miroslava Kijakova in posto-4 e di Silvia Fondriest al centro della rete: per la slovacca 15 punti personali con il 34% a rete e il 76% di positività in ricezione, per la centrale roveretana invece 14 punti a referto, con il 58% in attacco e 2 muri.

Top scorer Ramonà Aricò con 17 punti personali (ma anche 10 errori), nel finale della quarta frazione importante l'apporto offerto da Nomikou, entrata a sostituire un'acciaccata Coppi e subito determinante in prima linea (40%).

Delta Informatica in campo con il sestetto annunciato alla vigilia: Moncada in regia, Aricò opposto, Kijakova e Coppi in posto-4, Fondriest e Rebora al centro e Zardo libero. Brescia ha risposto con Prandi al palleggio, Baldi opposto, Saccomani e Viganò laterali, Martinelli e Lapi al centro e Portalupi libero.





Il match

La prima frazione è particolarmente equilibrata con Baldi e Lapi che rispondono colpo su colpo ad Aricò e con le due squadre che rimangono incollate nel punteggio fino al 20-19.

Il Millenium lavora meglio a muro e in difesa e trova lo sprint vincente, chiudendo la prima frazione con il punteggio di 25-22.

La reazione gialloblù, però, non tarda ad arrivare: Kijakova e Fondriest iniziano a spingere sull'acceleratore e la seconda e la terza frazione vedono Trento sempre avanti (12-16 nel secondo e 14-16 nel terzo).

Entrambi i finali di set sorridono alla Delta Informatica che rovescia la situazione e si porta a condurre per due set ad uno.

Il quarto parziale si apre con Moncada e compagna saldamente avanti fin dalle primissime battute (2-8) ma quando la strada sembra ormai in discesa ecco che Brescia torna a rialzare la testa, trovando la parità sul 10-10. In casa trentina, però, non c'è alcuna intenzione di lasciare punti per strada e nonostante lo scontro tra Aricò e Coppi, con quest'ultima sostituita da Nomikou, la Delta Informatica trova un altro break (19-21), riuscendo a condurre in porto il successo (21-25) con un finale di cuore e carattere.



Il commento a caldo

«Una prestazione molto positiva al cospetto di una squadra organizzata che ci ha dato del filo da torcere per tutto l'arco della gara, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino. – Due vittorie consecutive rappresentano una novità, molto positiva, che non potrà che farci bene per continuare il nostro processo di crescita e per continuare ad acquisire fiducia nei nostri mezzi.

«Ci tengo a sottolineare la prova di grande concretezza in ogni fondamentale di Kijakova e quella davvero brillante al centro della rete di Fondriest che sta confermando i suoi continui passi in avanti.

«La strada intrapresa è quella giusta, questi due successi ci ripagano del lavoro svolto in questa prima parte di stagione e ci permettono di recuperare quel terreno perso in precedenza.»



Il 2017 della Delta Informatica Trentino si aprirà sabato 7 gennaio, con l'atteso anticipo che vedrà le gialloblù ospitare al Sanbàpolis (alle 18) il Fenera Chieri nel match valido per l'ultimo turno del girone d'andata.

Una giornata molto importante che dovrà decretare i nomi delle otto squadre che accederanno alla Coppa Italia di serie A2 e dovrà stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale, in programma il 18 e 25 gennaio.



Il tabellino

Millenium Brescia - Delta Informatica Trentino 1-3

Parziali: 25-22, 19-25, 20-25, 21-25



Millenium Brescia: Prandi 3, Baldi 12, Saccomani 10, Viganò 11, Martinelli 4, Lapi 9, Portalupi (L); Dall'Acqua 4, Garavaglia 3, Biava 0, Mazzoleni ne, Dall'Ara 1, Zampedri 0. All. Enrico Mazzola

Delta Informatica Trentino: Moncada 3, Aricò 17, Kijakova, Coppi 7, Fondriest 14, Rebora 8, Zardo (L); Antonucci ne, Nomikou 4, Michieletto 0, Bortoli ne, Bogatec 0. All. Ivan Iosi

Arbitri: Andrea Rossetti e Eliana Cappelletti

Durata set: 29', 27', 30', 30' (totale: 1h56')

Note: Brescia (attacco 42, muro 12, ace 3, errori azione 16, errori battuta 9), Delta Informatica Trentino (attacco 58, muro 6, ace 4, errori azione 16, errori battuta 8). Mvp: Silvia Fondriest.

