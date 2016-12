Bolzano, le prestazioni invalidità di gennaio saranno pagate il 5

26/12/2016

La Giunta provinciale ha deliberato di escludere dal computo del reddito la rendita catastale della prima casa

Nella sua ultima seduta la Giunta provinciale ha approvato una modifica ai criteri di determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordità: in base a questa modifica, viene esclusa dal computo del reddito complessivo della persona invalida la rendita catastale della prima casa.

Restando in tema, L'Agenzia provinciale per lo sviluppo sociale ed economico ASSE informa che il pagamento delle prestazioni economiche di gennaio 2017 agli invalidi civili, ciechi civili e sordi, avverrà giovedì 5, primo giorno dell'anno utile per l'accredito degli importi sui conti correnti postali e bancari dei beneficiari e per la riscossione in contanti delle prestazioni negli uffici postali.

Negli altri mesi dell'anno l'accredito avviene il 1° giorno del mese.

© Riproduzione riservata