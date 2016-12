«Ogni istante dei nostri incontri» al teatro di Pergine

26/12/2016

Il visionario spettacolo vincitore del premio Off/Sanbàpolis 2015 arriva il 29 e il 30 dicembre con una straordinaria offerta per i giovani

«Ogni istante dei nostri incontri», liberamente tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio «Una questione privata», nasce dalla volontà della compagnia «ariaTeatro» di indagare il tema del passato e del suo continuo ricorrere nel presente, affrontato attraverso il linguaggio fantastico della fiaba d’amore e del teatro danza: un linguaggio poetico e ingenuo, uno spettacolo per lo sguardo e l’udito prima che per la narrazione.

Di grande impatto visivo e sonoro, lo spettacolo basa la propria poetica su musiche contemporanee, originali e non, che contribuiscono a immergere lo spettatore in un’atmosfera onirica e sospesa nel tempo.



Ogni istante dei nostri incontri è uno spettacolo che usa il linguaggio fisico e danzato, ma non solo, per esplorare il tema del ricordo e del passato, quello individuale e di vita personale, ma anche quello collettivo e di tutti i popoli.

Il passato come infanzia e ricerca di un inizio, ma anche il passato di ogni uomo come parte di un tutto, di una civiltà che in qualche modo è arrivata fino a qui.

Un debito spesso vergognoso e che non si vuole portare a galla perché denso di errori, di conflitti, di sbagli più o meno volontari o di criminale immobilità.

Come Clitennestra, che di fronte a Elettra rivendica giustizia dagli errori di un tempo dice a sua figlia «Io di questa cosa non ne voglio parlare! non la voglio ricordare».

Ma se proviamo a tornare indietro col corpo e con le parole degli attori, più indietro, più indietro e ancora più indietro, che cosa troviamo? Questa, la materia di studio di questo spettacolo.



Ogni istante dei nostri incontri è stato prodotto e ha debuttato al Teatro Sanbàpolis di Trento il 24 aprile 2016, perché vincitore del progetto «Off/Sanbàpolis Residenze Diffuse 2015», un bando indetto da Centro Servizi Culturali S. Chiara, Opera Universitaria e Spazio OFF per offrire ospitalità di residenze teatrali a compagnie professionali e universitarie del territorio provinciale attive nella produzione teatrale contemporanea.

La replica del 30 dicembre sarà particolarmente dedicata ai giovani, grazie al progetto Stage&Chips, realizzato grazie alla Fondazione Caritro e al Piano Giovani di Zona di Pergine e della Valle del Fersina.

Per gli under 30 l'evento prevede infatti il rigoroso ingresso simbolico di 4 euro, comprensivi di aperitivo e dello spettacolo.

A partire dalle 18.00 verrà allestito un colorato aperitivo all'interno del foyer del Teatro di Pergine, mentre alle 18.30 si passerà all'interno del teatro per assistere allo spettacolo.

Ogni istante dei nostri incontri

Teatro comunale di Pergine

Giovedì 29 dicembre ore 20.45

Venerdì 30 dicembre ore 18.30 (€4 incluso aperitivo per under 30)

ariaTeatro Produzioni

con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Provincia autonoma di Trento, Regione Trentino Alto Adige, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, Spazio Off, Opera Universitaria

liberamente tratto da «Una questione privata» di Beppe Fenoglio

con Giuseppe Amato, Chiara Benedetti, Claudia Monti

scenografia di Federica Rigon

coreografie di Claudia Monti

costumi di Studio a dismisura

aiuto regia Nicola Piffer, Vanessa Tardani

organizzazione di Cristina Pagliaro

regia di Giuseppe Amato

© Riproduzione riservata