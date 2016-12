McDonald’s: aperto il nuovo ristorante di Trento

27/12/2016

Sorge ai Solteri, è aperto tutti i giorni, ha 124 posti a sedere e dà lavoro a 39 dipendenti

E’ aperto il nuovo ristorante McDonald’s di Trento situato in via dei Solteri 111. Il locale occupa 39 dipendenti, la maggior parte dei quali selezionati durante la tappa del McItalia Job Tour, che si è svolta a Trento il 7 novembre scorso.

Tante le novità presenti nel nuovo ristorante, che ha una superficie interna di 480mq interni e 180mq esterni, per 124 posti a sedere interni e 76 esterni.

Il nuovo McDonald’s di Trento rappresenta uno dei modelli di McDrive tra i più recenti: lo stile moderno della struttura e la corsia ancora più funzionale consentono ai clienti di ordinare e pagare direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce.

Per le famiglie e i bambini è a disposizione la Play Land, un’area gioco situata all’esterno del ristorante dove i più piccoli possono giocare in tutta sicurezza.



Nel ristorante è presente il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno.

Tutto questo in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e dell’accoglienza.

Il ristorante è dotato inoltre di chioschi digitali self-service, grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s.

I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre possibile personalizzare alcune ricette modificando le quantità degli ingredienti oppure scegliendone di nuovi.

Il ristorante, il McCafé e il McDrive saranno aperti tutti i giorni a partire dalle 7:00.

Da domenica a giovedì il ristorante, il McCafé e il McDrive chiuderanno a mezzanotte, mentre il venerdì a il sabato la chiusura è posticipata alle 2:00.

