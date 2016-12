Domani 28 dicembre il concerto di Natale della valle di Ledro

27/12/2016

La serata di grande musica è in programma nel centro polifunzionale di Locca

L'armonia del pianoforte sarà il filo conduttore del Concerto di Natale della Valle di Ledro in programma nella serata di domani nel centro polifunzionale di Locca (ore 21.00).

Il Concerto di Natale rientra nel contesto della rassegna musicale Kawai a Ledro, immancabile appuntamento dell'estate ledrense che nel prossimo agosto celebrerà l'ottava stagione in memoria di Ludwig van Beethoven, nel 190° anniversario della sua scomparsa.

L'appuntamento natalizio proporrà musiche di Hermann Woody, George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers, Jerome Kern ed Irving Berlin interpretate da una Jazz Ensemble che vedrà al piano Enrico Intra, alla batteria Tony Arco, al contrabbasso Marco Viaggi, alla tromba Emilio Soana, al clarinetto Paolo Tomelleri con la voce di Emma Lecchi.

Tanti maestri per regalare una serata di grande fascino, acuito dall'atmosfera natalizia che pervade in queste settimane l'intera Valle di Ledro, palcoscenico di molteplici iniziative di grande appeal, dalla novità del Villaggio del Gigante alla corsa dei Babbi Natale della giornata di Santo Stefano.



E, in attesa degli appuntamenti dell'anno nuovo, con il raduno delle Fat Bike nel lungo fine settimana dell'Epifania ed il celebre Tuffo della Merla di fine gennaio, mentre nelle valli, sui sentieri e sulle cime delle Alpi di Ledro prosegue il programma delle escursioni e ciaspolate per tutti i gusti.

Il Concerto di Natale rappresenta una sorta di ponte tra l'edizione passata e quella futura di Kawai a Ledro ed ecco allora pronta per essere presentato il programma dell'agosto 2017 che tra martedì 8 e venerdì 25 proporrà sei serate dedicate alla memoria del grande Beethoven, partendo proprio dalla celebre «Nona» che inaugurerà il percorso ledrense, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Ledro, il Consorzio per la promozione turistica della Valle di Ledro e l'associazione LedroInMusica.

Un territorio quello ledrense, quindi, che si conferma autentico punto d'incontro di molteplici interessi, dalla musica allo sport, passando per la cultura, la storia, la tradizione, il tutto condito dalla sana voglia di divertimento che contraddistingue questa palestra a cielo aperto racchiusa in un'atmosfera preziosa ed incontaminata come certificato dai riconoscimenti ricevuti dall'Unesco.

© Riproduzione riservata