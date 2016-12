Brentonico: musica, feste e concerti fino a Capodanno

27/12/2016

Shopping, musica nelle strade, concerti e feste in attesa del nuovo anno.

Con l'apertura del mercatino di Natale entrano nel vivo le celebrazioni nel territorio di Brentonico seguendo la scia natalizia fino al veglione di capodanno.

Tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 aprono le casette in legno di via Roma dove si possono trovare piccole sculture in legno, prodotti per la salute, vini, marmellate e succhi di frutta rigorosamente biologici e a chilometri zero ma anche borse, decorazioni e oggetti per la casa a tema senza scordare il vin brulé d'ordinanza necessario per riscaldarsi.



Oggi alle 16.30 musica dal vivo in centro storico e alle 20 a Saccone arriva lo Zampognaro Lagaro per le caratteristiche beganate.

Partendo dalla casa sociale il gruppo intonerà musiche e canti attraversando le vie del paese. La musica sarà protagonista anche domani nella frazione di Cornè.

Nella chiesa dell'abitato alle 20.30 si esibirà il coro Soldanella nel classico concerto natalizio. Il venerdì è dedicato all'intrattenimento.

Alle 16 in via Roma il clown Magico Camillo coinvolgerà grandi e piccini nel suo show, alle 19 il pigiama party nella scuola e alle 21 nel teatro si proietta il film «Wild».



Sabato 31 si potrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno in diverse maniere: ci si potrà scatenare alla discoteca Papillon di San Giacomo oppure al Camping Polsa oppure cenare al ristorante Bellavista e attendere il 2017 in compagnia dei dj e dei ballerini.

I più romantici potranno fare una «fuga» fino alla baita Costapelada per un capodanno davvero diverso dal solito.

