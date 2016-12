Da Bolzano: riscossione IRAP e IRPEF ad Agenzia delle entrate

27/12/2016

Approvato il rinnovo della convenzione con Agenzia delle Entrate per la gestione di IRAP e addizionale regionale IRPEF nel triennio 2017-2019

L'esternalizzazione del servizio di gestione di IRAP e IRPEF comporta per la Provincia minori spese rispetto ad una gestione effettuata in proprio, che richiederebbe una struttura con mezzi e persone in grado di assicurare tutti gli adempimenti.

«L'Agenzia delle entrate, inoltre, garantisce un servizio professionale e rappresenta un interlocutore competente per i contribuenti altoatesini. Il prolungamento della convenzione consente di sfruttare le sinergie e di rafforzare la collaborazione per un costante miglioramento del servizio», sottolinea il presidente Arno Kompatscher, che nella sua veste di assessore competente per le Finanze sottoscriverà la convenzione con la Direzione provinciale dell’Agenzia.

La convenzione rinnovata ha durata triennale (scadenza 31 dicembre 2019) e prevede l'affidamento all'Agenzia delle Entrate del servizio di assistenza ai contribuenti, della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione delle imposte, nonché della gestione del contenzioso e dei rimborsi.

La Provincia mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo sul servizio.



Il costo dell'esternalizzazione è di 400mila euro l’anno. Sia nei rapporti con gli utenti che nella documentazione e materiale informativo sulle imposte, l’Agenzia delle Entrate si impegna ad assicurare il rispetto del bilinguismo.

Riguardo ai due tributi riscossi in Alto Adige, il presidente Kompatscher ha ricordato che anche nel 2017 la Provincia applicherà sull’IRAP l’aliquota più bassa (il 2,68%), che si traduce in un alleggerimento del carico fiscale di 86 milioni di euro per l’economia locale.

Per quanto concerne l’addizionale regionale IRPEF, nel 2017 farà sentire tutti i suoi effetti l’estensione da 20.000 a 28.000 euro della «no tax area» decisa nel 2016.

Ciò significa altri sgravi per un totale di 14 milioni di euro per le famiglie.

Complessivamente la Provincia rinuncia pertanto a 127 milioni di euro di gettito IRPEF, il cui introito scende a circa 16 milioni di euro.

