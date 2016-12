Da Bolzano: ok a nuovo contratto anche con Alto Adige Riscossioni

27/12/2016

Via libera al nuovo contratto che regola l'attività di Alto Adige Riscossioni. La società inhouse si occuperà sino a fine 2019 di gestire i tributi locali

Dal 2013 è operativa in Provincia di Bolzano Alto Adige Riscossioni SpA.

Si tratta di una società inhouse con ben 125 soci tra cui Comuni e Comunità comprensoriali, che si occupa di gestire una serie di entrate e tributi propri della Provincia di Bolzano, con particolare attenzione alla tassa automobilistica, nonchè di riscuotere, anche in fase coattiva, gli importi non corrisposti e le relative sanzioni.

Il primo periodo triennale di affidamento dei servizi alla riscossione terminerà con la fine dell'anno in corso, e la Giunta provinciale ha dunque approvato nel corso della seduta di oggi (27 dicembre) il nuovo contratto di servizio che regola l'attività della società.

In totale, per il triennio 2017-2019, Alto Adige Riscossioni avrà un budget di 7.680.000 euro, e oltre alle attività di gestione e riscossione dei tributi locali, si occuperà del servizio di intermediazione tecnologica alla piattaforma nazionale dei pagamenti denominata «pagoPA».



Sarà inoltre avviato un nuovo settore aziendale che si occuperà di una serie di sanzioni amministrative, tra cui in maniera particolare i verbali legati al codice della strada.

Il contratto di servizio approvato dalla Giunta, infine, prevede che la società possa operare anche per agenzie, enti strumentali e società controllate della Provincia a capitale interamente pubblico.

«L'obiettivo - ha commentato il presidente Arno Kompatscher - è quello di arrivare nel medio periodo a creare un conto digitale del cittadino tramite il quale avere una panoramica completa di tutti i rapporti con la pubblica amministrazione per quanto riguarda tributi e sanzioni.»

