Da Bolzano: numero unico 112 ed emergenza, 45 nuovi posti

27/12/2016

La medicina d'emergenza, in Alto Adige, verrà riorganizzata e rafforzata: via libera della Giunta provinciale alla nuova pianta organica dell’Azienda sanitaria

>

«L’assistenza di emergenza è un compito prioritario dell’Azienda sanitaria, ed è dunque assolutamente necessario riorganizzare l’intera attività alla luce della necessità di rispettare la legge sull’orario del lavoro.»

Con queste parole, l’assessora Martha Stocker ha commentato la delibera approvata oggi (27 dicembre) dalla Giunta provinciale che amplia la pianta organica dell’Azienda sanitaria con la previsione di 30 nuovi posti per medici a tempo pieno da destinare proprio all’assistenza di emergenza.

«Il fabbisogno totale era di 51 posti – ha proseguito la Stocker – dei quali poco più di 20 già assegnati. Con questo provvedimento saremo in grado di assicurare la copertura 24 ore su 24 presso tutti i punti d’emergenza dei presidi ospedalieri, compreso il personale necessario al servizio di elisoccorso.»

Oltre ai 30 posti per la medicina d’emergenza, inoltre, la pianta organica dell’Azienda sanitaria sarà ampliata di ulteriori 15 posti (per un totale di 45) grazie all’istituzione del numero unico di emergenza 112.

Si tratta del nuovo servizio che funzionerà come Call Center unico per tutte le chiamate di emergenza provenienti dal territorio altoatesino, e tutto il coordinamento dal punto di vista del personale sarà a carico dell’Azienda sanitaria: i 15 posti a disposizione si riferiscono ad un inquadramento che può raggiungere al massimo la quinta qualifica funzionale.





© Riproduzione riservata