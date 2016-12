ASPIAG, la Provincia di Bozlano annulla la concessione edilizia

27/12/2016

Era stata rilasciata dal Comune di Bolzano per realizzare un centro commerciale

La concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bolzano ad ASPIAG è stata annullata.

Lo ha deciso oggi (27 dicembre) la Giunta provinciale, dando così seguito alla procedura già avviata lo scorso mese di settembre.

Il progetto dell’azienda era quello di realizzare una grande struttura di vendita eseguendo interventi di adeguamento degli edifici e modificando la destinazione d’uso in commercio al dettaglio.

Sulla scorta del parere espresso all'unanimità dalla commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio, confermato dal punto di vista legale dall'Avvocatura provinciale, la Giunta provinciale ha dunque annullato la concessione.

«Il Comune di Bolzano - ha precisato il presidente Arno Kompatscher - non ha presentato alcuna controdeduzione, mentre il documento di ASPIAG è stato depositato il 16 dicembre, dunque oltre i termini di legge fissati in 20 giorni. Ciononostante, la Giunta provinciale ha comunque provveduto ad analizzare la replica, che però presentava risposte non esaurienti e solo per il 50% dei rilievi emersi. Come ogni provvedimento amministrativo, anche questo annullamento può essere impugnato tramite ricorso al TAR.»

