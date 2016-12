Il Museo Civico di Rovereto venne istituito nel 1851

27/12/2016

La comunità della Vallagarina diventa socio fondatore della Fondazione Museo Civico

L' esecutivo della Comunità della Vallagarina nella sua ultima seduta ha deliberato di aderire alla Fondazione Museo Civico di Rovereto come socio fondatore.

Una decisione nata sulla base dell'importanza del Museo e delle sue attività, tra cui la Rassegna del Cinema archeologico, i programmi riferiti alla robotica e nuove tecnologie, la geologia, la botanica, zoologia, astronomia anche attraverso l'Osservatorio Astronomico del Monte Zugna, luogo di importanti ricerche.

Con il Museo, la Comunità collabora da anni per la promozione delle conoscenze e degli scambi culturali, che interessano diverse realtà della Vallagarina e non ultimo, di recente, proficui sono stati gli scambi culturali in omaggio al botanico Cassiano Conzatti.



Il Museo civico di Rovereto che dal 2013 è Fondazione Museo Civico di Rovereto venne istituito nel 1851.

Nacque come società di privati cittadini col nome di Imperial Regio Civico Museo Cittadino e aperto al pubblico nel 1855.

Merito dell'iniziativa fu del mecenate Fortunato Zeni, appassionato studioso e ricercatore, che lasciò in eredità al Museo metà del suo patrimonio e il nuovo museo nacque col nome di Museo cittadino di arti liberali e arti meccaniche di Rovereto.







