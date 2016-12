Ecco il Presepe Vivente di Brione, il più grande del Trentino

27/12/2016

E' solo una delle molte le proposte della Valle del Chiese per il periodo natalizio

Photo Alex Zanetti.



E’ stata nuovamente coronata da un grande successo di pubblico la rievocazione del Presepe vivente di Brione, andata in scena nel giorno di Santo Stefano nel piccolo Borgo della Valle del Chiese abbarbicato sulle pendici delle montagne che sovrastano Condino.

A migliaia sono stati i turisti giunti da tutto il Nord Italia in quest’angolo del Trentino Occidentale posto tra il Lago d’Idro.

Persino dal lontano Piemonte, attirati dalla possibilità di vedere 150 figuranti all’opera in 30 stazioni sparse negli avvolti e le cantine dell’affascinante centro abitato.

Il Borgo di Brione si è confermato palcoscenico ideale per ospitare la rappresentazione della Natività con la partecipazione di tutti gli abitanti (100) ma anche quelli dei vicini centri che da quest’anno danno vita al Comune di Borgo Chiese.



E tra gli ospiti accolti dai pilastri dell’organizzazione Cristina Faccin e Michele Faccini, vi sono proprio il Sindaco Claudio Pucci accompagnato dalla consorte, il presidente del Consorzio turistico Massimo Valenti e il presidente della Comunità di valle Giorgio Butterini.

A rendere unico l’evento è stato il sapiente gioco di luci, capace di donare un fascino particolare ai portici, agli avvolti, alle androne e alle cantine delle vecchie case.

Tutte animate da pastori, legionari e artigiani impegnati in scene di vita.

Pezzo forte è stata la riproposizione dei vecchi mestieri della valle storicamente corridoio di transito tra la pianura Padana, le Alpi e l’area Germanica.



Vecchi mestieri e vecchi attrezzi legati all’agricoltura e alla montagna, ormai divenuti patrimonio delle precedenti generazioni ma non sempre conosciuti da chi oggi sale alla ribalta della vita.

E a riscaldare l’ambiente sono state le Stue ovvero quegli scenografici tronchi di legno bruciati all’interno dal fuoco e usati in montagna lungo le strade e le piazze per riscaldare i visitatori durante gli eventi invernali.

Successo anche per i prodotti alimentari e le bevande calde proposte dalle cinque casette di assaggio e dai punti di ristoro collocati all’interno dell’abitato.

A garantire la perfetta organizzazione del Presepe Vivente sono stati una cinquantina di volontari delle Pro Loco di Brione e Cimego, dei rispettivi Vigili del fuoco volontari, di Ana, Cri e Carabinieri in congedo.





E poi la preziosa opera di controllo del traffico messo in campa dalla polizia locale e dai carabinieri.

A Brione il pubblico è salito esclusivamente con i bus navetta che partivano dal Centro Polifunzionale di Condino, con corse di pochi minuti che hanno coperto l’intero pomeriggio sino a tarda sera.

Ma c’è chi si è ricordato dei tempi andati quando il camminare era per molto l’unico mezzo per spostarsi.

E così per gli amanti del trekking la Cai Sat di Pieve di Bono ha proposto la salita lungo la vecchia strada, con partenze da Piazza S.Rocco a Condino alle 13.30, alle 14.30 e alle 15.30. Una proposta risultata molto apprezzata.



Ma ancora una volta il periodo di Natale è speciale in tutta la Valle del Chiese.

Pieve di Bono ha ospitato Natale in... con bancarelle ricche di oggetti di artigianato, libri, dolciumi e prodotti gastronomici locali: canederli, minestre calde, frittelle di mele e il patao, una sorta di purea arricchito di erbe spontanee e formaggio morbido. Con canti e musiche, sempre a cura della locale Pro Loco.

Numerosi e particolari sono poi i Presepi: a Storo nelle varie frazioni; a Condino nelle fontane del paese; a Daone negli angoli più suggestivi del borgo e a Roncone dove spiccano una dozzina di sculture di grandi dimensioni realizzate dagli allievi e dagli insegnati della Scuola del legno Le Büsier di Praso.

Sono tutti visitabili sino all’otto gennaio quando chiuderà anche il Mercatino di Natale ospitato nel medioevale borgo di Quartinago a Cimego, nella terra delle affascinanti Streghe.

Insomma l’Avvento nella Valle del Chiese si caratterizza come unì’occasione di recupero spirituale ma anche di promozione turistica e ciò anche grazie all’attenzione dedicata alla manifestazione dai grandi media nazionali (tra questi Rai, Mediaset, Rtl102.5, Corriere della Sera, QN, Giorno di Milano, Resto del Carlino di Bologna, Nazione di Firenze) e locali.



I principali appuntamenti dell’Avvento nella Valle del Chiese, in Trentino

«Mercatini di Natale di Cimego» 3 dicembre - 8 gennaio

«Presepi in mostra» 10 dicembre – 8 gennaio (Storo)

«Daone in presepe» 18 dicembre - 8 gennaio (Daone -Valdaone)

«Presepi sulle fontane» 18 dicembre – 8 gennaio (Condino - Borgo Chiese)

«Il presepe» 20 dicembre – 8 gennaio (Roncone - Sella Giudicarie)

«Natale in…Strada» Venerdì 23 dicembre dalle 15 (Strada - Pieve di Bono Prezzo)

«Presepe vivente di Brione» Lunedì 26 dicembre dalle ore 14.00 (Brione - Borgo Chiese)

