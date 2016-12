In prima nazionale al Sociale il nuovo spettacolo dei Sonics

27/12/2016

Sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio la compagnia andrà in scena a Trento con il suo nuovo spettacolo «Toren»

I «Sonics», già apprezzati in passato dal pubblico trentino in occasione del Capodanno, saranno in scena sabato 31 dicembre 2016 e domenica 1 gennaio 2017 al Teatro Sociale dove presenteranno in prima nazionale la loro nuova avventura acrobatica dal titolo «Toren».

Gli acrobati Sonics tornano dunque nei teatri italiani con questa nuova produzione, a pochi giorni dal rientro dal tour europeo che li ha visti trionfare in Germania e Lussemburgo con lo spettacolo Duum, che il pubblico di Trento aveva calorosamente applaudito in occasione del Capodanno 2013.

Presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo nell’estate dello scorso anno e mai rappresentato fino ad ora in Italia, «Toren» può essere definito un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza.

Prodotto e distribuito da Equipe Eventi, è una creazione artistica di Alessandro Pietrolini, che ne ha ideato le coreografie assieme a Federica Vaccaro. I costumi sono di Ileana Prudente e Caterina Barbero.



Lo spettacolo suggerisce una riflessione: tutta la magia e l’emozione che il colore è in grado di creare si perdono man mano che l’essere umano da bambino diventa adulto.

Sul palco si dipana la storia di un uomo che, inconsapevolmente intrappolato nella sua routine, vive una vita «in bianco e nero», oramai incapace di cogliere le mille e colorate sfumature della realtà.

Un giorno però qualcosa sconvolge questi equilibri e l’uomo scivola in un mondo di colore e stupore dove, grazie ad un salvifico stravolgimento di punti di vista, iniziano a succedere cose incredibili.

Il segreto di «Toren» è quello di cominciare a guardare la vita con occhi diversi. Solo a quel punto il bianco si rivelerà per quello che è in realtà, ovvero la somma di tutti i colori! In una sorta di «torre» dalle mille sfumature, si racchiudono le esperienze e le avventure delle nostre vite.

«Toren» è il luogo dei ricordi dei tempi «a colori» che spesso dimentichiamo di aver vissuto, ma che la nostra memoria ha gelosamente custodito.

In attesa che qualcuno tornasse a riprenderseli.



Compagnia torinese di acrobati, artisti e performers di caratura internazionale, i SONICS trasformano da anni passione e sogni in spettacoli aereo-acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra, un duro allenamento e una creatività condivisa possono portare a risultati inimmaginabili, come i ripetuti sold out nei teatri e la partecipazione a eventi di rilevanza mondiale.

Le loro esibizioni coniugano acrobazie aeree mozzafiato e performance atletiche dove potenza e grazia fisica creano un mix perfetto, base per i loro spettacoli sempre sospesi tra sogno e realtà.

Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appesi alle «americane» o al graticcio di un teatro.

Vantano nel loro curriculum la partecipazione a grandi eventi mediatici e festival di rilievo internazionale e hanno «sorvolato» con i loro spettacoli le piazze e i teatri di mezzo mondo: da Miami a Dubai, da Patrasso a Mumbai, passando per Atene, Beirut, Kiev e Rio de Janeiro.



La rappresentazione di «Toren» in programma sabato 31 dicembre al Teatro Sociale avrà inizio alle ore 21.00 mentre domenica 1 gennaio 2017 lo spettacolo è previsto alle ore 18.00.

© Riproduzione riservata