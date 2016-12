Manuela Mölgg è terza nel gigante di Semmering

27/12/2016

Prima la statunitense Shiffrin Mikaela, seconda la francese Worley Tessa





La fantastica annata della squadra femminile si arricchisce del podio di una nuova protagonista. Si tratta di Manuela Mölgg, terza nel gigante di Semmering ma soprattutto capace di infilare il podio numero 11 della carriera, a distanza di quasi 12 anni dal primo piazzamento importante in Coppa del mondo (fu seconda in slalom ad Aspen nel novembre 2004) e a quasi 6 anni dal terzo posto nello slalom di Zagabria, addirittura quasi sette se consideriamo il terzo posto in gigante ottenuto a Soelden nel 2010.

Una campionessa tenace a cui il destino ha regalato molto meno di quanto meritasse, capace di ritrovarsi nella giornata che aveva visto la squadra azzurra perdere nella manche d'apertura in un solo colpo Sofia Goggia (fuori a una porta dal traguardo quando aveva il terzo tempo), Federica Brignone e Nadia Fanchini.

Invece Manuela è scesa con grande autorità e decisione, incurante del vento che a folate infastidiva le protagoniste di giornata, e dopo il secondo tempo di metà gara, ha contenuto il veemente ritorno di Lara Gut (risalita dal diciassettesimo al quarto posto), per piazzarsi alle spalle di una Mikaela Shiffrin tornata imprendibile anche fra le porte larghe e della leader della graduatoria di specialità, la francese Tessa Worley.



Applausi anche per la prestazione di Marta Bassino: la ventenne piemontese, terza al mattino, ha commesso qualche piccola imprecisione nella manche decisiva, ma per la quarta volta in altrettante prove stagionali fra le porte larghe ha concluso nella top-5, indice di grande maturità agonistica.

A punti sono finite anche Francesca Marsaglia (diciannovesima) ed Elena Curtoni (ventunesima), mentre Irene Curtoni è uscita nella seconda manche (era undicesima) e Laura Pirovano non si è qualificata per pochi centesimi.

La graduatoria generale di coppa vede al comando Shiffrin con 598 punti davanti a Gut con 543 e Ilka Stuhec con 486, quarta è Goggia a quota 467.

In gigante Worley sale a 320 punti contro i 265 di Shiffrin e i 210 di Gut, seguono BAssino con 200 e Goggia con 185.

Mercoledì 28 dicembre nuovo gigante con le manches a partire dalle ore 10.30 e 13.30, diretta tv su Raisport ed Eurosport.

© Riproduzione riservata