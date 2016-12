Si ferisce con la motosega nel bosco vicino a Levico

27/12/2016

Sei incidenti stradali – 29 incidenti sportivi – Quattro interventi con l’elicottero

Nella giornata di oggi Trentino Emergenza ha dovuto effettuare 72 interventi.

Di questi, 29 sono stati gli incidenti sulle piste da sci, sei gli incidenti stradali, quattro gli interventi con l’elicottero.

Quest’ultimo è stato utilizzato alle 15.03 per trasportare all’ospedale di Rovereto un ragazzino di 7 anni ferito in una caduta su una pista da sci di Folgaria.

Sempre l’elicottero è stato necessario alle 15.44 per recuperare un uomo che si è ferito alla gamba con la motosega mentre stava facendo legna nel bosco di proprietà. In questo caso sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Levico.

L’uomo, che è stato stabilizzato e trasportato all’Ospedale di Trento, fortunatamente, non è ferito in maniera grave.

Dei sei incidenti stradali, vale la pena riportare quello accaduto alle 17.30 sulla tangenziale di Trento all’altezza di Piedicastello, dove tre auto si sono tamponate.

Le persone coinvolte non sono rimaste ferite, ma il traffico è andato in tilt.

