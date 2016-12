Paris ancora a podio nel SuperG di Santa Caterina Valfurva

27/12/2016

Terza vittoria di fila per ilnorvegese Kjetil Jansrud, secondo l’austriaco Hannes Reichelt

Terza vittoria consecutiva in SuperG per il norvegese Kjetil Jansrud che chiude in prima posizione anche la gara di Santa Caterina Valfurva con il tempo di 1'30"88, precedendo l'austriaco Hannes Reichelt per 60 centesimi e Dominik Paris, splendido terzo e ancora una volta sul podio del superG in questa stagione, dopo il terzo posto nella identica gara in Val d'Isère.

Paris accusa 65 centesimi di ritardo dal norvegese, per aver commesso qualche piccolo errore nella parte alta del tracciato. Poi invece, il forestale della Val d'Ultimo si scioglie e arriva in fondo fancendo registrare il 14/o podio stagionale per l'Italia dello sci alpino.

Al quarto posto ritroviamo un altro norvegese, Kilde, quindi il tedesco Ferstl, pari merito con Max Franz.



Buona gara per Luca De Aliprandini, 17° pur essendo partito con il pettorale numero 55, e molto bene fa anche Guglielmo Bosca, 27°, per la prima volta a punti in Coppa del mondo.

Christof Innerhofer fa registrare il 18/o tempo, a 1"80 da Jansrud. Fuori dai punti Casse, Fill (che ha avuto un problema agli sci, diventati impossibili da governare), Tonetti e Buzzi.

Dominik Paris centra così il 17 podio della sua carriera e sale al secondo posto nella graduatoria di specialità del superG: con 152 punti è dietro a Jansrud, a quota 300, punteggio pieno.

Per mercoledì il programma di Santa Caterina Valfurva prevede la discesa libera, con partenza alle 11.45 e diretta su Rai Sport ed Eurosport.

